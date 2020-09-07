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Валютный ажиотаж августа стоил резервам 1,4 млрд долларов
07.09.2020 09:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 457,8 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за август на 1 399,6 млн долларов (на 15,8%) после роста в июле на 61,8 млн долларов (на 0,7%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
С начала года резервы снизились на 20,6%, или на 1 935,7 млн долларов.
Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на фоне роста девальвационных ожиданий (в августе рубль обновил исторический минимум к доллару, падение к началу года составило 25%) и оттока и конвертации депозитов. При этом правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет.
Напомним, в июне резкий рост резервов был из-за того, что Беларусь
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
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С начала года резервы снизились на 20,6%, или на 1 935,7 млн долларов.
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