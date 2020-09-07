Валютный ажиотаж августа стоил резервам 1,4 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 457,8 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за август на 1 399,6 млн долларов (на 15,8%) после роста в июле на 61,8 млн долларов (на 0,7%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С начала года резервы снизились на 20,6%, или на 1 935,7 млн долларов.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на фоне роста девальвационных ожиданий (в августе рубль обновил исторический минимум к доллару, падение к началу года составило 25%) и оттока и конвертации депозитов. При этом правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Напомним, в июне резкий рост резервов был из-за того, что Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.