Золотовалютные резервы Беларуси сократились почти на $1,5 миллиарда

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Международные резервные активы на 1 сентября текущего года, по предварительным данным, составили 7 457,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Нацбанка.

В августе золотовалютные резервы уменьшились на существенные 1 399,6 миллиона долларов или 15,8%. При этом месяцем ранее ЗВР продемонстрировали скромный рост на 61,8 миллиона долларов или 0,7%.

В пресс-службе регулятора такое существенное снижение резервов объяснили тем, что Нацбанк осуществлял продажу валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже.

"При этом правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 миллиона долларов", - отметили в ведомстве.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиарда долларов.

Регулятор был вынужден в августе активно продавать валюту на бирже в условиях ажиотажного спроса , чтобы не допустить обвала курса национальной валюты. В случае сохранения высоких девыальвационных ожиданий населения Нацбанк может не выполнить условия денежно-кредитной политики, в частности, уровня ЗВР.