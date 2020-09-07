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МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка

07.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В январе МАПИД анонсировал начало строительства нового жилого комплекса в районе ТЦ «Экспобел». Планировалось, что это будет современный жилой комплекс, состоящий из малоэтажных многоквартирных жилых домов, таунхаусов и коттеджей из сборного железобетона. Прошло 8 месяцев, и мы посмотрели, как выглядит площадка.

МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
Фото: 25 августа 2020 года
МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка

О строительстве нового комплекса неподалеку от МКАД, состоящего из малоэтажной застройки, стало известно более года назад. При этом в августе 2019 года власти города обещали, что возведение объекта начнется уже в октябре 2019 года. По планам здесь должны были появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажные многоквартирные новостройки.


МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка

МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка

Сейчас видно, что МАПИД только приступил к освоению площадки: появилась строительная техника, разравнивается площадка, возводится строительный городок.

МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка

Здесь же строительная компания «А-100 Девелопмент» начала прокладку кабеля вдоль поселка Солнечный. Это как раз та площадка, общественное обсуждение по которой вызвало довольно много споров между застройщиком и местными жителями.

МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка

Получить оперативный комментарий от представителей МАПИД журналисту Realt.by не удалось. Но мы и дальше будем следить за развитием событий на этой площадке.

МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка

 
Теги: Могилев
 
 
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В январе МАПИД анонсировал начало строительства нового жилого комплекса в районе ТЦ «Экспобел». Планировалось, что это будет современный жилой комплекс,...
 
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