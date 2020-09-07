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МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
07.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В январе МАПИД
О строительстве нового комплекса неподалеку от МКАД, состоящего из малоэтажной застройки, стало известно более года назад. При этом в августе 2019 года власти города
Здесь же строительная компания «А-100 Девелопмент»
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МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка
В январе МАПИД анонсировал начало строительства нового жилого комплекса в районе ТЦ «Экспобел». Планировалось, что это будет современный жилой комплекс,...
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