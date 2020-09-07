МАПИД начал осваивать площадку возле «Экспобела». Там должны появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажная застройка

О строительстве нового комплекса неподалеку от МКАД, состоящего из малоэтажной застройки, стало известно более года назад. При этом в августе 2019 года власти города обещали , что возведение объекта начнется уже в октябре 2019 года. По планам здесь должны были появиться таунхаусы, коттеджи и малоэтажные многоквартирные новостройки .