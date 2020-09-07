Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 августа - 7 сентября 2020 года

Источник материала: realt.by

Квартиры в новостройках Минска также дешевеют, но скорость по сравнению с последними неделями августа немного замедлилась. Средняя цена новостроек снизилась на 0.2% до 1327 $/м 2 . Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 71 $/м 2 , что является максимальным значением за 10 недель.

Плавное снижение цен на «вторичке» продолжается. Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.1% и составил 1398 $/м 2 .

Примечательно, что пик скидок пришелся на последнюю неделю августа. C наступлением осени продавцы стали реже корректировать цены, что, возможно, связано со стабилизацией курса доллара.

Снижение цен на вторичном рынке произошло благодаря поступлению в базу объектов с более низкой средней ценой.

Наиболее ощутимо конкуренция возросла в сегменте 1-комнатных квартир (+5.7%). Среди районов города больше всего новых объектов появилось в Октябрьском и Партизанском районах.

Динамика объёма предложения остаётся положительной на протяжении трех недель. Количество выставленных на продажу объектов выросло ещё на 2% за последние 7 дней.

Впервые за несколько недель снижение цен было отмечено у 1-комнатных квартир, у «двушек» динамика пока остаётся нулевой. Также средний уровень цен опустился у квартир с тремя и четырьмя комнатами.

6 из 9 районов города завершили неделю в «красной зоне», символизирующей снижение цен. Максимальные темпы снижения отмечены в Первомайском районе (-0.7%). Небольшой рост цен был зафиксирован в Заводском, Московском и Партизанском районах.

Различия между микрорайонами города выглядят на данный момент так:

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 817 $/м2 (-0.3%), Витебск — 639 $/м2 (-0.4%), Гомель — 627 $/м2 (без изменений), Гродно — 719 $/м2 (-0.8%), Могилев — 647 $/м2 (+0.1%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (-0.4%), Солигорск — 865 $/м2 (-0.5%), Молодечно — 748 $/м2 (-0.1%), Жодино — 722 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 572 $/м2 (-0.3%).