|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 августа - 7 сентября 2020 года
07.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Плавное снижение цен на «вторичке» продолжается.
Квартиры в новостройках Минска также дешевеют, но скорость по сравнению с последними неделями августа немного замедлилась. Средняя цена новостроек снизилась на 0.2% до 1327 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 71 $/м2, что является максимальным значением за 10 недель.
Динамика объёма предложения остаётся положительной на протяжении трех недель. Количество выставленных на продажу объектов выросло ещё на 2% за последние 7 дней.
Наиболее ощутимо конкуренция возросла в сегменте 1-комнатных квартир (+5.7%). Среди районов города больше всего новых объектов появилось в Октябрьском и Партизанском районах.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (-0.4%), Солигорск — 865 $/м2 (-0.5%), Молодечно — 748 $/м2 (-0.1%), Жодино — 722 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 572 $/м2 (-0.3%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 31 августа по 7 сентября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья Минска:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)