Плюсы и минусы «бесконечных» окон. Побывали в доме с глухим остеклением в пол

Опровергаем миф о том, что «окна в пол – это холодно»

Согласитесь, говоря о металле, большинство из нас представляет себе что-то холодное. На самом деле, как объяснил нам специалист, алюминиевый профиль — это не просто металлическая труба, это конструкция, которая состоит из двух алюминиевых шашек, соединенных между собой специальной зоной разрыва из полиамида. То есть это не металлический, а композитный — теплый — профиль, который нивелирует все минусы металла и предотвращает теплопотери, свойственные металлическим конструкциям.

В теплое время года окна в пол — это прекрасная возможность любоваться природой, солнечными днями и звездными ночами, но что происходит с подобными конструкциями зимой? Как они ведут себя в нашем климате?

— Потери тепла через окна — это не основные теплопотери дома. Чаще всего постройка выстывает за счет вентиляции, фундамента, стен, дверей и т.д.

Что касается окон, то чем более качественный стеклопакет вы поставите, тем более энергоэффективным будет ваш дом. К примеру, «АЛЮТЕХ» использует профили с термомостом или терморазрывом, устанавливает энергоэффективные заполнения, применяет специальные уплотнители и термоизоляторы. Благодаря этому окна из алюминия гарантируют круглогодичную комфортную температуру в доме, отсутствие конденсата в холодное время и защиту от проникновения посторонних запахов с улицы.