|
Плюсы и минусы «бесконечных» окон. Побывали в доме с глухим остеклением в пол
07.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Времена, когда маленькие окна, напоминающие бойницы, считались лучшим вариантом для частного дома, ушли в прошлое. Сегодня в тренде — открытость, отсутствие границ и стремление к единению с окружающей средой. Именно поэтому мы, собственно, с таким удовольствием смотрим на мир через панорамные окна. Обо всех особенностях «окон в пол» мы поговорили с архитектором Алексеем Кораблевым из компании ZROBYM architects. На примере строящегося дома в Минске мы узнали, какие современные решения позволяют получить «лучший вид на этот город» и почему окна с рамами из алюминия лучше своих «собратьев» из дерева или ПВХ.
«Толстые белые рамы, форточки – это вчерашний день»
Вместе с Алексеем мы приехали на объект, расположенный в одном из микрорайонов столицы. Здесь, среди многоэтажек, находится элитный район с частными домами, в котором и возводится трехэтажный коттедж для большой семьи. Площадь этого урбан-дома немаленькая: порядка 700 «квадратов». Согласно проекту, на первом этаже будет мини-офис, на втором — кухня, гостиная и спальни детей, а на третьем — зона отдыха взрослых (мастер-спальня и открытая терраса).
- Проектируя этот дом, мы стремились к тому, чтобы он не выбивался из городской среды. Для этого мы применили определенные материалы — клинкерный кирпич, панели из фибробетона, деревянные рейки из лиственницы. Кирпич и бетон помогают нам не забыть о том, что мы все-таки находимся в городе, а использование дерева позволяет строгому урбан-дому стать чуть дружелюбнее.
Но, конечно, главное украшение объекта — огромные панорамные окна, из которых будет открываться вид на зеленую зону и соседние коттеджи. Мы поинтересовались у Алексея, из какого материала изготовлены окна и портальные конструкции. Оказалось, что во всем доме использован алюминиевый профиль от Группы компаний
– Высота наших окон – 2,7 метра. Пластиковые и деревянные профили просто не выдержали бы подобной нагрузки. Да и в целом, алюминиевый профиль по многим ключевым параметрам превосходит и дерево, и ПВХ. Пластик может рассохнуться, дерево — расклеиться, а алюминий прослужит вам более 50 лет. К тому же только с помощью алюминия можно сделать максимально тонкие рамы, а наша цель как раз — добиться «безрамочного» эффекта.
Действительно, впечатление от практически «бесконечных» окон — потрясающее. Кажется, что твой взгляд на мир не остановит ничто — здесь нет толстых белых рам, неуклюжих форточек и массивных ручек. Кстати, а где же ручки? Как будут открываться окна?
Архитектор объясняет, что большинство окон в доме — глухие. Так как урбан-хаус оборудован системой воздушного отопления, именно она и будет нагревать, охлаждать и производить обмен воздуха в помещениях. При этом управлять параметрами системы «три в одном» (кондиционирование, вентиляция и отопление) можно будет на каждом этаже.
Опровергаем миф о том, что «окна в пол – это холодно»
Согласитесь, говоря о металле, большинство из нас представляет себе что-то холодное. На самом деле, как объяснил нам специалист, алюминиевый профиль — это не просто металлическая труба, это конструкция, которая состоит из двух алюминиевых шашек, соединенных между собой специальной зоной разрыва из полиамида. То есть это не металлический, а композитный — теплый — профиль, который нивелирует все минусы металла и предотвращает теплопотери, свойственные металлическим конструкциям.
В теплое время года окна в пол — это прекрасная возможность любоваться природой, солнечными днями и звездными ночами, но что происходит с подобными конструкциями зимой? Как они ведут себя в нашем климате?
— Потери тепла через окна — это не основные теплопотери дома. Чаще всего постройка выстывает за счет вентиляции, фундамента, стен, дверей и т.д.
Что касается окон, то чем более качественный стеклопакет вы поставите, тем более энергоэффективным будет ваш дом. К примеру, «АЛЮТЕХ» использует профили с термомостом или терморазрывом, устанавливает энергоэффективные заполнения, применяет специальные уплотнители и термоизоляторы. Благодаря этому окна из алюминия гарантируют круглогодичную комфортную температуру в доме, отсутствие конденсата в холодное время и защиту от проникновения посторонних запахов с улицы.
Алексей уточняет, что ставить в нашем климате больше, чем двухкамерный стеклопакет, не стоит: повышения теплотехнических характеристик вы не добьетесь, а вот увеличение стоимости и веса конструкции будет существенное.
Продолжаем экскурсию по дому и замечаем, что, несмотря на то, что классических форточек в урбан-доме не будет, в некоторых комнатах предусмотрены лаконичные сдвигающиеся оконные панели для выхода на улицу и террасу. К слову, если бы хозяева выбрали пластиковый вариант, то им бы пришлось вырезать в панорамном окне дверь стандартных размеров, которая испортила бы всю идею о гармонии между интерьером и экстерьером. Использование же алюминиевого профиля позволило авторам проекта поэкспериментировать с пространством.
Как объясняет архитектор, благодаря решениям «АЛЮТЕХ» большие оконные проемы можно разбивать по-разному: с помощью сдвижной створки, как в этом доме, или панелей, складывающихся «гармошкой». Вообще, по словам Алексея, система может выдержать цельную стеклянную створку весом до 450 килограммов. Правда, для более комфортного использования столь тяжелой конструкции придется поставить автоматический привод.
В нашем случае оконный блок весит около 150 килограммов. Мы проверили: открываются и закрываются конструкции легко. Створка четко скользит по заданной траектории, нет ощущения хрупкости системы, все детали фурнитуры и соединительных узлов подчинены общей концепции «невидимости».
Кстати, благодаря многообразию вариантов фурнитуры клиент может сам решить, как будет выглядеть окно или дверь: выбрать различные по форме и цвету ручки, установить видимые или скрытые петли и доводчики, заказать ручной или автоматический механизм открывания.
«Алюминиевые профили – шикарная альтернатива пластику»
Пока мы гуляем по дому, за окном начинается ливень и становится понятно, что шумоизоляция в помещении — на высоком уровне. Мы завороженно смотрим на огромные капли и отмечаем, что дождя совсем не слышно. Специалист поясняет, что окна и порталы из алюминия максимально герметичны. То есть при закрытых створках в комнаты не проникнут ни звуки с улицы, ни пыль, ни посторонние запахи. Противостоит этому многоконтурная замкнутая система уплотнителей, а также специальные комплектующие для соединения элементов конструкции.
Еще одна особенность окон из профилей «АЛЮТЕХ» — продуманная система дренажа. Специальные отверстия выводят из конструкции влагу, которая попадает туда с осадками. Причем это решение никак не отражается на лаконичном внешнем виде окон, так как элементы дренажа спрятаны внутри рамы.
Таким образом, пользователь может рассчитывать на полное отсутствие ржавчины, изморози, грибка и других неприятных вещей, с которыми наверняка сталкивались те, кто имел дело с окнами из ПВХ или дерева.
— Общаясь с клиентами, я выделил несколько требований, которые предъявляют заказчики к окнам. Первое — это надежность. Некоторые люди до сих пор считают, что большие окна легко разбить. Мол, ребенок кинет мяч, и стекло не выдержит. Конечно, таких окон давно уже нет. По современным оконным конструкциям можно бить битой — с ними ничего не случится.
Второе требование — это, конечно, сохранение тепла. С этим пунктом мы разобрались выше.
Третье — эстетика. В этом плане алюминиевые профили — шикарная альтернатива пластику. Ведь за счет своей прочности они позволяют реализовывать самые смелые идеи заказчика.
Почему алюминиевые окна — лучшее решение для частного дома?
Используя алюминиевые профили, можно реализовывать различные виды конструкций — классические и французские окна, террасы, окна со скрытой створкой. При этом проемы могут быть любой конфигурации (прямоугольные, круглые, трапециевидные, арочные) и иметь большие размеры.
Еще один плюс в копилку окон с профилем из алюминия – разнообразие вариантов покрытия и цветовых решений. Профили могут быть окрашены в любой цвет или даже декорированы под дерево. Также возможна комбинация цветов профиля снаружи и изнутри. То есть, к примеру, внутри дома портал может быть серым под цвет любимого дивана или другой детали интерьера, а снаружи – белым, как и весь дом.
Впрочем, один из последних трендов в дизайне – не скрывать, а подчеркивать металлическую основу изделия. Чтобы передать красоту фактуры металла, производители окон, дверей и порталов наносят особое защитно-декоративное покрытие, иначе говоря – анодируют профиль. Данное решение сегодня очень востребовано в архитектуре стран Европы и США, часто используется при изготовлении мебели, в дизайне интерьеров в стиле hi-tech.
Качество анодного покрытия изделий из алюминиевых сплавов удостоверяет сертификат Qualanod, который предприятие получает только после многоступенчатой системы проверок и более двух десятков тестов, результаты которых обрабатываются в центре контроля качества Qualanod в Цюрихе.
Благодаря использованию высококачественного сплава на основе первичного алюминия, полимерной окраске профилей или нанесению анодированного покрытия окна прослужат как минимум 50 лет и не покроются ржавчиной. Высокое качество лакокрасочного покрытия изделий подтверждает международный знак качества Qualicoat Seaside, который получают только те краски и покрытия, которые прошли испытания по всем соответствующим международным стандартам ISO. Приставка Seaside свидетельствует об устойчивости лакокрасочного покрытия к агрессивной среде в регионах с морским климатом.
Как спрятать колонны, несущие стены или металлические конструкции?
Мы выходим на улицу, и Алексей обращает наше внимание на еще одну деталь урбан-дома. Видите, это соединение двух стекол в углу фасада? Кажется, что второй этаж держится именно на них. На самом деле это «структурный угол» — одно из системных решений «АЛЮТЕХ», позволяющее увеличить площадь остекления, впустить в помещение больше света и добавить уникальности в дизайн вашего дома. Эффект легкости и воздушности фасада достигается за счет уменьшения вертикальных линий и практически полного примыкания стекол под углом друг к другу.
Еще один прием, примененный архитекторами дома, — это спрятанная в профиль металлическая конструкция. До остекления прямо по центру проема проходила металлическая труба, которая грозила испортить внешний вид окон в пол. Теперь же конструктивный элемент скрыт с глаз. Реализовать данный трюк также помог алюминиевый профиль. Результат — увеличение площади остекления и большее количество солнечного света, проникающего в комнаты.
Рендеры
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Времена, когда маленькие окна, напоминающие бойницы, считались лучшим вариантом для частного дома, ушли в прошлое. Сегодня в тренде — открытость, отсутствие границ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)