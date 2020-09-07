Куда уходят деньги: НББ отчитался о рекордном месячном сокращении ЗВР

Национальный банк Беларуси сообщает о рекордном сокращении уровня золотовалютных резервов страны. В августе этот показатель упал на 1,4 млрд долларов, опустив запасы почти до уровня минимальных по годовому прогнозу.

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября, по предварительным данным, составили 7 457,8 млн долларов США: за август ЗВР снизились на 1 399,6 млн долларов или на 15,8% после роста в июле.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов», - говорится в сообщении пресс-службы НББ.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов. Отметим, что в этом году золотовалютные резервы рекордно снижались: так, они сократились за март на $1 млрд 018,4 млн (на 11,6%) после снижения в феврале на $438,2 млн (на 4,7%). Но при этом их объем на 1 апреля составил $7 млрд 786,5 млн. Сейчас же их уровень снизился почти до планки, которая указана в качестве низшей в прогнозах властей.