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Куда уходят деньги: НББ отчитался о рекордном месячном сокращении ЗВР
07.09.2020 11:27 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный банк Беларуси сообщает о рекордном сокращении уровня золотовалютных резервов страны. В августе этот показатель упал на 1,4 млрд долларов, опустив запасы почти до уровня минимальных по годовому прогнозу.
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября, по предварительным данным, составили 7 457,8 млн долларов США: за август ЗВР снизились на 1 399,6 млн долларов или на 15,8% после роста в июле.
«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов», - говорится в сообщении пресс-службы НББ.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года
На 1 июля международные резервные активы нашей страны
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Национальный банк Беларуси сообщает о рекордном сокращении уровня золотовалютных резервов страны. В августе этот показатель упал на 1,4 млрд долларов, опустив...
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