Какие курсы валют установили белорусские банки в начале недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Купить доллар в обменниках столичных банков в понедельник утром можно по курсу от 2,643 рубля, евро - от 3,126 рубля, российский рубль - от 3,5 белорусских рубля за сотню, сообщает Sputnik.

В конце прошлой недели белорусский рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и евро и немного ослаб к российской валюте. Курсы валют, установленные в пятницу Нацбанком, действовали и в выходные.

Первые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже на текущей неделе начались с несущественного укрепления рубля к евро и российскому рублю и ослабления позиций по отношению к доллару. Что будет с курсами валют, станет понятно только после их окончания. Несмотря на это, банки традиционно начали корректировать курсы в понедельник с самого утра.

Доллар по лучшему курсу в 2,643 рубля можно купить сразу в трех банках: БСБ-Банке, Паритетбанке и СтатусБанке. По 2,645 рубля доллар предлагают обменники БНБ-Банка, по 2,646 рубля - Белинвестбанк. В остальных банках курс доллара варьируется от 2,647 до 2,7 рубля.

Евро по 3,126 рубля торгует БСБ-Банк. По 3,128 рубля можно приобрести евро в Паритетбанке, по 3,129 рубля - в МТБанке, по 3,13 рубля - в РРБ-Банке. В обменниках других банков в Минске курс евро представлен в диапазоне от 3,134 до 3,19 рубля.

Самы выгодный курс российского рубля в отделениях Паритетбанка - 3,5 белорусских рубля за сотню. В БСБ-Банке российский рубль можно купить за 3,505 белорусского рубля, в Беларусбанке - за 3,51 белорусского рубля. Другие столичные банки установили курс выше: от 3,512 до 3,6 белорусского рубля за сотню российских.

Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться. Нацбанк установит официальный курс валют корзины только после окончания торгов.

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