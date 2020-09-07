Валютный ажиотаж августа: как население и предприятия закупались долларами

Источник материала: Tut.by

В августе белорусы резко увеличили интерес к покупке наличной валюты, перекрыв мартовский рекорд. При этом второй месяц подряд граждане оказались чистыми покупателями наличной валюты. Об этом сообщает Нацбанк .



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Покупка наличной валюты выросла на 19,8% после прироста на 24,6% в июле, до 750,9 млн долларов в эквиваленте. Продажа наличной валюты гражданами в августе упала на 19,4% — до 452,3 млн долларов. За месяц покупка превысила продажу на 298,6 млн долларов.

По итогам восьми месяцев белорусы купили наличными на 246,8 млн долларов больше, чем сдали. Напомним, сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте, когда доллар обновил четырехлетний максимум и продолжил рост, а в обменниках обнаружился дефицит наличных долларов, население купило больше наличных, чем продало.

С апреля граждане снова были чистыми продавцами наличной валюты, но в июле, когда развернулось дело Белгазпромбанка и избирательная кампания, ситуация вновь поменялась. В августе, когда после президентских выборов начались массовые протесты, рубль обновил исторический минимум к доллару. С начала года рубль девальвировался на 25,2% к доллару.

С учетом безналичных операций население уже стабильно — чистый покупатель. По итогам января-августа безналичная покупка превысила продажу уже на 1 496 млн долларов.

За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования по итогам восьми месяцев были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 1 397,5 млн долларов). В июле предприятия больше продали валюты, чем купили, на 651,4 млн долларов.

В итоге валютный ажиотаж дорого обошелся Беларуси — золотовалютные резервы за месяц снизились на 1,4 млрд долларов.