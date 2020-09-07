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Британское издание нашло у семьи Пефтиева недвижимость в Лондоне на 18 млн фунтов
07.09.2020 12:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Британская The Times и немецкая антикоррупционная организация Transparency International
Рэйчел Дэвис Тека, глава отдела правозащитной деятельности Transparency International UK, в комментарии изданию сказала: «Британия не должна приветствовать людей, которые извлекли выгоду из коррумпированных и репрессивных режимов». Адвокаты семьи Пефтиевых от комментариев изданию отказались.
Последний раз в центре скандала Пефтиев
Напомним, под санкции ЕС и США Пефтиев угодил в 2010 году. Санкции были отменены в 2014 году после апелляции.
Пефтиев стоял у истоков создания белорусского спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». «Я вам клянусь, что я у Пефтиева никогда не то что для личных, для государственных целей ни копейки не взял. Они взяли и закосили этого мужика», —
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