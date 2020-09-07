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В Гомельском горисполкоме - новый зампредседателя

07.09.2020 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Должность заместителя председателя Гомельского горисполкома по социальным вопросам заняла Елена Алексина. Информация об этом появилась на сайте горисполкома.


Фото: Гомельский райисполком

Ранее, с 31 августа 2018 года по сегодня, Алексина возглавляла Гомельский райисполком.

До того она была председателем Буда-Кошелевского райсовета депутатов.

 
 
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