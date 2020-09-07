В Гомельском горисполкоме - новый зампредседателя

Источник материала: Tut.by

Должность заместителя председателя Гомельского горисполкома по социальным вопросам заняла Елена Алексина. Информация об этом появилась на сайте горисполкома.



Фото: Гомельский райисполком

Ранее, с 31 августа 2018 года по сегодня, Алексина возглавляла Гомельский райисполком.

До того она была председателем Буда-Кошелевского райсовета депутатов.