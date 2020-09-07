|
В Гомельском горисполкоме - новый зампредседателя
07.09.2020 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Должность заместителя председателя Гомельского горисполкома по социальным вопросам заняла Елена Алексина. Информация об этом появилась на сайте горисполкома.
Ранее, с 31 августа 2018 года по сегодня, Алексина возглавляла Гомельский райисполком.
До того она была председателем Буда-Кошелевского райсовета депутатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация об этом появилась на сайте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)