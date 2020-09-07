|
Свежие курсы валют: доллар подрос, евро остался на том же уровне
07.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Доллар немного подрос, евро остался на том же уровне, а российский рубль подешевел по итогам первых после выходных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
© Sputnik / Павел Лисицын
В конце прошлой недели белорусский рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и евро и немного ослаб к российской валюте. Торги в понедельник начались с незначительного укрепления рубля к евро и российскому рублю и ослабления позиций по отношению к доллару. В ходе торгов ситуация почти не поменялась.
В результате Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:
1 доллар - 2,6365 рубля,
1 евро - 3,121 рубля,
100 российских рублей - 3,4838 белорусского рубля.
Соответственно, доллар вырос на 0,09% или 0,0023 рубля, евро остался на прежнем уровне, а российский рубль снизился на 0,74% или 0,0259 белорусского рубля.
Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам торгов в понедельник белорусский рубль незначительно укрепился только к российскому рублю.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)