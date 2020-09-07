Свежие курсы валют: доллар подрос, евро остался на том же уровне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Доллар немного подрос, евро остался на том же уровне, а российский рубль подешевел по итогам первых после выходных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

В конце прошлой недели белорусский рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и евро и немного ослаб к российской валюте. Торги в понедельник начались с незначительного укрепления рубля к евро и российскому рублю и ослабления позиций по отношению к доллару. В ходе торгов ситуация почти не поменялась.

В результате Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,6365 рубля,

1 евро - 3,121 рубля,

100 российских рублей - 3,4838 белорусского рубля.

Соответственно, доллар вырос на 0,09% или 0,0023 рубля, евро остался на прежнем уровне, а российский рубль снизился на 0,74% или 0,0259 белорусского рубля.

Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться.

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