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Тихановская о задержании Колесниковой: Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит
07.09.2020 13:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская
— Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета, и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов, — заявила Тихановская.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска
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По мнению Тихановской, «похищения Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного Совета, и запугать его...
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