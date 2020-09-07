Тихановская о задержании Колесниковой: Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала задержание Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. По ее мнению, это сделано для срыва работы Координационного совета.





— Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета, и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов, — заявила Тихановская.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.