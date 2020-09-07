Координационный совет: Такие методы не могут привести ни к какому другому результату кроме обострения ситуации

Источник материала: Tut.by

Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну. Об этом говорится в заявлении Совета.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного Совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. Их местонахождение неизвестно. При этом органы, призванные в нашей стране защищать порядок и законность, до сих пор не предоставили информацию о местонахождении наших коллег, и отрицают свою причастность, — говорится в заявлении.

В Координационном совете напоминают, что в субботу, как рассказала сама член Совета, была насильно вывезена из страны Ольга Ковалькова. Ранее было предъявлено обвинение члену президиума Координационного совета Лилии Власовой, под административным арестом находится член президиума Координационного совета Сергей Дылевский.

— Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов. Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора. Координационный совет отмечает, что все действия совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан являются преступлениями против человечества, и могут быть расследованы без ограничения сроков давности, — сказано в заявлении.