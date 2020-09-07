Предположительно момент задержания Марии Колесниковой

Источник материала: Tut.by

Читатель TUT.BY прислал в редакцию видео предположительно момента задержания Марии Колесниковой у Национального художественного музея в Минске 7 сентября.



Фото: скриншот видео

На видео видно, что в темный микроавтобус, стоящий у тротуара, садятся люди. Мужчина в спецовке отходит от автомобиля. Потом микроавтобус отъезжает и поворачивает на улицу Кирова. Видно, что на борту автомобиля что-то написано, но прочесть невозможно.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Читательница TUT.BY Анастасия, ставшая свидетелем задержания Колесниковой, рассказала, что все случилось все около 10.05 возле Национального художественного музея.