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Предположительно момент задержания Марии Колесниковой

07.09.2020 15:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатель TUT.BY прислал в редакцию видео предположительно момента задержания Марии Колесниковой у Национального художественного музея в Минске 7 сентября.

На видео видно, что в темный микроавтобус, стоящий у тротуара, садятся люди. Мужчина в спецовке отходит от автомобиля. Потом микроавтобус отъезжает и поворачивает на улицу Кирова. Видно, что на борту автомобиля что-то написано, но прочесть невозможно.

Фото: скриншот видео

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Читательница TUT.BY Анастасия, ставшая свидетелем задержания Колесниковой, рассказала, что все случилось все около 10.05 возле Национального художественного музея.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
 
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