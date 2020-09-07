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Предположительно момент задержания Марии Колесниковой
07.09.2020 15:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатель TUT.BY прислал в редакцию видео предположительно момента задержания Марии Колесниковой у Национального художественного музея в Минске 7 сентября.На видео видно, что в темный микроавтобус, стоящий у тротуара, садятся люди. Мужчина в спецовке отходит от автомобиля. Потом микроавтобус отъезжает и поворачивает на улицу Кирова. Видно, что на борту автомобиля что-то написано, но прочесть невозможно.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска
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Утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
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