Беларусь может перебрасывать 3-4 млн тонн нефтепродуктов через порты России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Россия и Беларусь до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах финала конкурса "Лидеры России".

Ранее данный вопрос обсуждался в белорусской столице в ходе переговоров премьер-министров двух стран. Роман Головченко и Михаил Мишустин договорились проработать с участием заинтересованных сторон перенаправление белорусского экспорта в российский порт в Усть-Луге.

"Сейчас прорабатывается вопрос с тем, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге и, собственно, самим нефтепродуктопроизводителям", - рассказал российский министр энергетики.

По его словам, работа в данном направлении ведется и должна быть завершена в течение ближайших нескольких недель. Стороны рассчитывают решить данный вопрос до конца сентября.

"Да, да. Поручение есть, чтобы быстро отработать это", - заверил Александр Новак. После чего отметил, что российская инфраструктура обладает запасом свободных мощностей для транзита белорусских нефтепродуктов.

"Поэтому здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы это было взаимовыгодно", - добавил он. При этом глава Минэнерго уточнил, что речь может идти о потенциальных поставках в размере "3-4 миллиона тонн нефтепродуктов, но, может быть, будут и другие цифры".

Власти Беларуси задумались над переориентированием товарных потоков из порта в Клайпеде на российское направление после недружественных заявлений официального Вильнюса в отношении итогов президентских выборов и акций протеста.

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