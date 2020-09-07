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Беларусь может перебрасывать 3-4 млн тонн нефтепродуктов через порты России
07.09.2020 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Россия и Беларусь до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах финала конкурса "Лидеры России".
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Ранее данный вопрос обсуждался в белорусской столице в ходе
"Сейчас прорабатывается вопрос с тем, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге и, собственно, самим нефтепродуктопроизводителям", - рассказал российский министр энергетики.
По его словам, работа в данном направлении ведется и должна быть завершена в течение ближайших нескольких недель. Стороны рассчитывают решить данный вопрос до конца сентября.
"Да, да. Поручение есть, чтобы быстро отработать это", - заверил Александр Новак. После чего отметил, что российская инфраструктура обладает запасом свободных мощностей для транзита белорусских нефтепродуктов.
"Поэтому здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы это было взаимовыгодно", - добавил он. При этом глава Минэнерго уточнил, что речь может идти о потенциальных поставках в размере "3-4 миллиона тонн нефтепродуктов, но, может быть, будут и другие цифры".
Власти Беларуси задумались над
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Ранее премьер-министры двух стран договорились проработать перенаправление белорусского экспорта в российский порт в Усть-Луге.
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