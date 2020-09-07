ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь может перебрасывать 3-4 млн тонн нефтепродуктов через порты России

07.09.2020 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Россия и Беларусь до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах финала конкурса "Лидеры России".

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новак: Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре

Ранее данный вопрос обсуждался в белорусской столице в ходе переговоров премьер-министров двух стран. Роман Головченко и Михаил Мишустин договорились проработать с участием заинтересованных сторон перенаправление белорусского экспорта в российский порт в Усть-Луге.

"Сейчас прорабатывается вопрос с тем, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге и, собственно, самим нефтепродуктопроизводителям", - рассказал российский министр энергетики.

По его словам, работа в данном направлении ведется и должна быть завершена в течение ближайших нескольких недель. Стороны рассчитывают решить данный вопрос до конца сентября.

"Да, да. Поручение есть, чтобы быстро отработать это", - заверил Александр Новак. После чего отметил, что российская инфраструктура обладает запасом свободных мощностей для транзита белорусских нефтепродуктов.

"Поэтому здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы это было взаимовыгодно", - добавил он. При этом глава Минэнерго уточнил, что речь может идти о потенциальных поставках в размере "3-4 миллиона тонн нефтепродуктов, но, может быть, будут и другие цифры".

Власти Беларуси задумались над переориентированием товарных потоков из порта в Клайпеде на российское направление после недружественных заявлений официального Вильнюса в отношении итогов президентских выборов и акций протеста.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее премьер-министры двух стран договорились проработать перенаправление белорусского экспорта в российский порт в Усть-Луге.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новак: Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика