Новак: Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре, сейчас проводится работа по сверке задолженности, сообщил журналистам в понедельник руководитель Минэнерго РФ Александр Новак.

"Принципиально договорились, что коллеги погасят. И у них сейчас идет работа в этом направлении, по сверке задолженности и по изысканию источников погашения долга", – сказал он.

По сего словам, деньги за поставленный российский газ РФ ожидает получить в течение месяца.

"Может быть, пораньше получится, чем конец месяца, но там есть много технических моментов", – добавил глава Минэнерго.

Как ранее сообщал Sputnik, 3 сентября во время визита в Минск Новак сообщил, что Беларусь задолжала России за газ 328 миллионов долларов . По его словам, только после погашения этого долга стороны начнут обсуждать стоимость газа для республики на 2021 год.

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