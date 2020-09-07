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Новак: Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре

07.09.2020 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре, сейчас проводится работа по сверке задолженности, сообщил журналистам в понедельник руководитель Минэнерго РФ Александр Новак.

© Sputnik / Стрингер
Новак: задолженность Беларуси за российский газ – 328 млн долларов

"Принципиально договорились, что коллеги погасят. И у них сейчас идет работа в этом направлении, по сверке задолженности и по изысканию источников погашения долга", – сказал он.

По сего словам, деньги за поставленный российский газ РФ ожидает получить в течение месяца.

"Может быть, пораньше получится, чем конец месяца, но там есть много технических моментов", – добавил глава Минэнерго.

Как ранее сообщал Sputnik, 3 сентября во время визита в Минск Новак сообщил, что Беларусь задолжала России за газ 328 миллионов долларов. По его словам, только после погашения этого долга стороны начнут обсуждать стоимость газа для республики на 2021 год.

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Теги: Минск
 
 
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По словам министра энергетики РФ, деньги за поставленный российский газ РФ ожидает получить в течение месяца.
 
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