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Новак: Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре
07.09.2020 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре, сейчас проводится работа по сверке задолженности, сообщил журналистам в понедельник руководитель Минэнерго РФ Александр Новак.
© Sputnik / Стрингер
"Принципиально договорились, что коллеги погасят. И у них сейчас идет работа в этом направлении, по сверке задолженности и по изысканию источников погашения долга", – сказал он.
По сего словам, деньги за поставленный российский газ РФ ожидает получить в течение месяца.
"Может быть, пораньше получится, чем конец месяца, но там есть много технических моментов", – добавил глава Минэнерго.
Как ранее сообщал Sputnik, 3 сентября во время визита в Минск Новак сообщил, что Беларусь задолжала России за газ
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По словам министра энергетики РФ, деньги за поставленный российский газ РФ ожидает получить в течение месяца.
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