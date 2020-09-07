Ковалькова: Если власть думает, что Координационный совет регулирует протесты, она ошибается

Источник материала: Tut.by

Координационный совет не инициирует массовые протесты в Беларуси, заявила на пресс-конференции в Польше член совета Ольга Ковалькова.





— Если власть думает, что члены Координационного совета инициируют какие-то массовые протесты, то она ошибается. Белорусский народ после 9 августа почувствовал унижение, когда ему озвучили эти 80%, и он сегодня выходит не потому, что кто-то куда-то приглашает, а потому что он чувствует, что его права уже много лет никому не нужны в Беларуси, тем более власти, которая должна представлять его интерес, — заявила Ольга Ковалькова.

По мнению Ковальковой, те ситуации, которые происходят внутри предприятий, внутри студенческих объединений идут снизу, а не насажены сверху.

— И люди будут требовать уважения к себе, пока власть не выполнит их требований. И это будет происходить независимо от того, какие репрессии будут продолжаться против людей, которые говорят о диалоге. Мы использовали только открытые, законные методы, и мы требуем от властей изменений, потому что без этого мы не сможем дальше комфортно жить в Беларуси, — заявила Ковалькова.

Павел Латушко во время пресс-конференции заявил, что с 9 августа в Беларуси было задержано более 10 тысяч граждан.

— Это граждане, которые на себе узнали, что такое «нежное отношение белорусского ОМОНа». По нашим сведениям более 450 граждан нашей страны, а также Польши были подвергнуты нечеловеческим пыткам. К сожалению, есть люди, которые были убиты и которые пропали без вести. Мы хотели бы сказать спасибо властям Польши за то, что белорусы могут получить здесь медицинскую помощь, — сказал Латушко.

Латушко отметил, что Координационный совет планирует усилить международную деятельность Совета, чтобы сотни тысяч, миллионы белорусов, которые выходят на улицы городов, не чувствовали себя брошенными международным сообществом.

— Мы планируем поддерживать контакты с Россией, с Евросоюзом, с США, — сказал Павел Латушко.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.

5 сентября стало известно, что член Координационного совета Ольга Ковалькова, отбывающая административный арест в ЦИП на Окрестина в Минске, оказалась в Польше. Ковалькова заявила , что она не планировала уезжать из Беларуси. Ночью ее вывезли из ИВС на Окрестина, где она отбывала 15 суток ареста, и отвезли на пограничный пункт «Брузги».

Координационный совет заявил, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора и потребовал немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну.