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Белорусы в августе в 2 раза чаще покупали валюту, чем продавали
07.09.2020 17:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Граждане Беларуси в августе текущего года на фоне ослабления рубля в два раза чаще приобретали валюту, чем продавали ее, свидетельствуют данные Национального банка республики.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В частности, как согласно информации Нацбанка физлица в прошлом месяце купили валюты на сумму в 1,22 миллиарда долларов, а продали – на 599,1 миллиона.
Таким образом, в августе белорусы выступили чистыми покупателями валюты в размере свыше 622 миллионов долларов.
В Беларуси после президентских выборов, которые состоялись 9 августа, наблюдалось существенное ослабление рубля, а у населения возник повышенный спрос на валюту. В то же время президент Александр Лукашенко заявил, что в стране с иностранной валютой проблем нет, однако признал, что в обменных пунктах наличности может не хватать.
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В августе граждане республики выступили чистыми покупателями валюты в размере свыше 622 миллионов долларов.
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