Белорусы в августе в 2 раза чаще покупали валюту, чем продавали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Граждане Беларуси в августе текущего года на фоне ослабления рубля в два раза чаще приобретали валюту, чем продавали ее, свидетельствуют данные Национального банка республики.

© Sputnik / Виталий Тимкив курсы валют Свежие : доллар подрос, евро остался на том же уровне

В частности, как согласно информации Нацбанка физлица в прошлом месяце купили валюты на сумму в 1,22 миллиарда долларов, а продали – на 599,1 миллиона.

Таким образом, в августе белорусы выступили чистыми покупателями валюты в размере свыше 622 миллионов долларов.

В Беларуси после президентских выборов, которые состоялись 9 августа, наблюдалось существенное ослабление рубля, а у населения возник повышенный спрос на валюту. В то же время президент Александр Лукашенко заявил, что в стране с иностранной валютой проблем нет, однако признал, что в обменных пунктах наличности может не хватать.

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