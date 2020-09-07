|
У представителя Координационного совета Ивана Кравцова прошел обыск
07.09.2020 18:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыск у представителя Координационного совета Ивана Кравцова. Сам он с утра не выходит на связь. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного совета.
«В квартире Ивана Кравцова ДФР провел обыск», — говорится в лаконичном сообщении.
Сам Иван Кравцов с утра не выходит на связь, как и другой представитель Координационного совета Антон Родненков. Их местонахождение неизвестно.
Также напомним, что утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска
Координационный совет заявил, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора, и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сам Иван Кравцов с утра не выходит на связь, как и другой представитель Координационного совета Антон Родненков. Их местонахождение неизвестно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)