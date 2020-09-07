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У представителя Координационного совета Ивана Кравцова прошел обыск

07.09.2020 18:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыск у представителя Координационного совета Ивана Кравцова. Сам он с утра не выходит на связь. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного совета.


Иван Кравцов. Фото: пресс-служба Координационного совета

«В квартире Ивана Кравцова ДФР провел обыск», — говорится в лаконичном сообщении.

Сам Иван Кравцов с утра не выходит на связь, как и другой представитель Координационного совета Антон Родненков. Их местонахождение неизвестно. 

Также напомним, что утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Позже появилось видео предположительно с моментом ее задержания.

Координационный совет заявил, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора, и потребовал немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну.

 
Теги: Минск
 
 
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Сам Иван Кравцов с утра не выходит на связь, как и другой представитель Координационного совета Антон Родненков. Их местонахождение неизвестно.
 
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