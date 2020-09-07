У «РуссНефти» преддефолтное состояние. Как это скажется на бизнесе Гуцериева в Беларуси?

Источник материала: Tut.by

Международные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch оценили финансовое состояние «РуссНефти», крупнейшим акционером которой является Михаил Гуцериев, как преддефолтное. В самой компании уверяют, что положение дел улучшается. Учитывая, что это не первый тревожный звонок в отношении бизнеса Гуцериева, самое время оценить перспективы его белорусских проектов.



Фото: rogtecmagazine.com

30 июля агентство Moody’s заявило о «возрастающей угрозе дефолта» российской нефтяной компании, включая возможную реструктуризацию долга в ближайшие 12−18 месяцев. По данным агентства, с конца прошлого года «РуссНефти» не удалось договориться о привлечении финансирования, которое могло бы улучшить «трудное» положение компании с ликвидностью.

4 сентября Fitch снизило кредитный рейтинг «РуссНефти» с ССС+, обозначающего, что дефолт является одной из угроз для компании, до C — этот рейтинг означает, что дефолт неизбежен.

«Понижение рейтинга „РуссНефти“ до C отражает два пропущенных платежа по основной сумме долга по кредиту, первоначально предоставленному ВТБ. Долговая нагрузка у „РуссНефти“ высока, а ликвидность — слабая, и на нее негативно влияют низкие цены на нефть», — пишет Fitch, отмечая, что бизнес-профиль «РуссНефти» остается сильным.

Крупнейшим кредитором «РуссНефти» является банк ВТБ, которому компания должна перечислять по 91 млн долларов ежегодно в 2020−2025 годах, а в 2026 году — закрыть заем финальным платежом в размере 625 млн долларов.

«РуссНефть» пропустила уже два платежа по кредиту, предоставленному ВТБ, на сумму в 46 млн долларов. В марте 2020 года права на заем были переданы катарскому CQUR Bank, миноритарным акционером которого является ВТБ. В результате CQUR Bank стал крупнейшим кредитором «РуссНефти».

— Основной причиной финансовых затруднений весной текущего года стало снижение цен на нефть на 42% в долларовом выражение, что привело к ситуации, когда цена реализации нефти была ниже начисленных налогов (начисление налогов идет с временным лагом к фактической динамики цен на нефть), — пояснили TUT.BY в «РуссНефти». — В июле мы стали выходить на относительно стабильный режим работы. Начиная с 2 полугодия 2020 года компания генерирует устойчивый, положительный денежный поток, который позволяет исполнить обязательства при текущей цене на нефть в 43−45 долларов за баррель. Что касается взаимоотношений с основным кредитором, то сегодня мы находимся в активном диалоге и рассчитываем прийти к взаимоприемлемому результату в ближайшее время.

Как это может отразиться на бизнесе Гуцериева в Беларуси?

По словам участников рынка, долги «РуссНефти» не должны поставить крест на проектах Михаила Гуцериева в Беларуси. Другое дело, что у российского бизнесмена, которого связывали дружеские отношения с Александром Лукашенко, будет меньше ресурсов для их воплощения.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В начале года компании группы «Сафмар» Гуцериева, в том числе и «РуссНефть», оказались едва ли не единственными поставщиками нефти в Беларусь. В настоящее время компании Гуцериева занимают незначительную долю в поставках сырья в Беларусь и продаже нефтепродуктов. Вместе с тем этого оказалось достаточно, чтобы по итогам января — мая его белорусские предприятие «Славнефтехим» Минска в январе — мае">входило в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска.

Самый крупный проект, который Гуцериев сейчас реализует в Беларуси, — это строительство калийного комбината в Любанском районе. Банк развития Китая открыл на эти цели компании «Славкалий» кредитную линию в размере 1,4 млрд долларов. Еще 500−600 млн долларов должен вложить Гуцериев. Что это будут за ресурсы — собственные и (или) заемные — не уточнялось. Но в 2019 году стало известно, что российский банк непрофильных активов «Траст» владеет 24,98% акций «Славкалия».

— Группа «Сафмар» никогда не продавала пакет акций «Славкалия». Эти 25% находятся в залоге у банка «Траст» по текущим кредитным обязательствам, которые всегда исполнялись и будут исполняться в срок, — заверили в пресс-службе группы «Сафмар».

На балансе «Траста» собрали ряд московских банков, у которых Центробанк России обнаружил проблемные места. В их числе оказались Бинбанк и Рост Банк, основным акционером которых был племянник Гуцериева Микаил Шишханов.

Стоит сказать, что в апреле 2020 года сын Михаила Гуцериева купил белорусский Паритетбанк. Саид Гуцериев управляет другой нефтяной компанией «Сафмара» «ФортеИнвест» и вместе с белорусским предпринимателем Виктором Прокопеней владеет криптобиржей Currency.com и еще несколькими стартапами.