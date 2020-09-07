Клиенты боятся: как бизнесмены из Беларуси работают с РФ в период протестов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik, Мария Науменко. Не успели бизнесмены из России и Беларуси адаптироваться к условиям работы во время пандемии, как появилась новая проблема – политическая обстановка в республике.

Ежедневные митинги, попытки забастовок на предприятиях, отключение интернета и ослабление белорусского рубля – все это определенным образом сказывается на деловых отношениях между странами. Как российские и белорусские предприниматели, чей бизнес тесно связан с двумя странами, переживают этот период – выясняла корреспондент Sputnik.

Клиенты из РФ боятся перечислять предоплату

У белорусских фирм сейчас в основном проблемы возникают с новыми клиентами из РФ. Россияне неохотно соглашаются сотрудничать с предпринимателями из республики и боятся отправлять предоплату, хотя ранее этот вопрос не вызывал сложностей.

Директор белорусской компании ООО "Пилснаб", занимающейся производством и продажей ленточных пил, Евгений Майсинович говорит, что на свой страх и риск дает возможность российским заказчикам отсрочить платеж и произвести оплату по факту поставки товара в течение пяти рабочих дней.

"По восьми отгрузками из десяти покупатели уже оплатили товар. По двум поставкам оплата подвисла, и просрочка уже составляет десять дней. Пока это некритично для меня. Но в любом случае непонятно, что будет: оплатят или нет", – объясняет он.

Бизнесмен считает, что в целом обстановка достаточно стабильная, слегка просели новые продажи, но с постоянными партнерами никаких разногласий не возникает.

То, что бизнес функционирует в штатном режиме, также подтверждает белорусский предприниматель в сфере системы связей и безопасности Андрей Малкин. Когда в республике отключили интернет, партнеры из России быстро его выручили.

"Один поставщик с пониманием отнесся к происходящему и оперативно и безвозмездно передал мне интернет-оборудование. У нас сохраняется рабочий режим, и политику с партнерами мы не обсуждаем", – комментирует собеседник Sputnik.

И Малкин, и Майсинович отметили, что с проблемами в движении средств по межбанковским расчетам между странами они не сталкивались.

Генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов утверждает, что и молочный бизнес оказался вне политики.

"Как коровы доились, несмотря на политическую ситуацию, так и продолжают доиться. Молоко как отвозилось на перерабатывающие предприятия, так и отвозится. Как перерабатывалось сырье, так и перерабатывается", – объясняет Белов.

Бизнес-посол "Деловой России" в Беларуси Василий Козин считает, что, в первую очередь, события в республике отражаются на работе предприятий внутри страны.

"Если закрыты заводы и работники не работают, а гуляют по улице – понятно, что бизнес страдает", – рассуждает Козин.

"Россияне рассчитывают на то, что в Беларуси будет спокойная и дружественная обстановка. Мы надеемся, что все существующие проблемы будут урегулированы в установленном законом порядке", – добавляет исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский.

Когда откроются границы, станет ясно, какой бизнес выжил

Мало того, что компаниям приходится искать новые решения в условиях политического кризиса в Беларуси, немало хлопот доставила бизнесменам пандемия. На недавней встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина со своим белорусским коллегой Романом Головченко российский премьер заявил, что товарооборот между Россией и республикой снизился за первую половину 2020 года на 21% – до 12,5 миллиарда долларов.

В целом пандемия отрицательно повлияла на бизнес, подтверждает неутешительную динамику Бобровский.

"Из-за закрытия границ и транспортных ограничений специалисты, которые необходимы были для работы компаний, не могли прибыть на заводы, в офисы. В связи с этим ряд проектов, в первую очередь, производственных, пришлось приостановить или сдвинуть сроки их реализации", – говорит он.

По словам Бобровского, в то же время был зафиксирован существенный рост спроса на дезинфицирующие средства и товары с антибактериальным эффектом. Отдельные предприятия, которые никогда не производили такие средства, даже ввели их в свой ассортимент, несмотря на вероятность непродолжительного высокого спроса. Кроме того, компании, которые располагают производственными мощностями в России, перенастроили часть своих линий на выпуск этих товаров.

Однако значительно просел спрос на парфюмерно-косметическую продукцию. В России специализированные магазины, реализующие данные товары, были закрыты более двух месяцев. Так как потребитель привык перед покупкой тестировать подобные продукты в магазинах, торговля в интернете не смогла компенсировать падение офлайн-продаж.

Козин обращает внимание на то, что малый и средний бизнес живет общением. Предпринимателям необходимы постоянные встречи, поиск новых партнеров, совместные выставки, которые оказались невозможны в условиях закрытых границ.

"Бизнес не может нормально работать, если нет общения. Когда откроются границы, тогда мы поймем, кто выжил", – заключил он.

В другой ситуации оказался молочный бизнес, и пандемия серьезно не отразилась на отрасли. По словам Белова, еще в марте-апреле госорганы России и Беларуси предприняли усилия для того, чтобы обеспечить бесперебойность взаимных поставок не только продовольствия, но и других товаров.

"Продовольствие – очень чувствительная позиция. Едим мы каждый день, и какие-либо сбои были недопустимы. Здесь наши государства отработали на отлично", – считает глава "Союзмолоко".

Однако, по его словам, за последние полгода из Беларуси в Россию снизились поставки сухих молочных продуктов – прежде всего, сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока. Вызвано это в том числе тем, что Беларусь активно диверсифицирует экспортные рынки. В мае-июне месяце более 20 тысяч тонн сухих молочных продуктов было вывезено из Беларуси на рынки Юго-Восточной Азии, прежде всего, Китая. Это привело к тому, что объемы поставок в Россию сократились.

"Но есть и позиции, по которым был рост. Это, прежде всего, сыры, по которым Беларусь традиционно занимает достаточно серьезные позиции на российском рынке", – отмечает Белов.

Углубление интеграции РФ и Беларуси облегчит ведение бизнеса

Предприниматели уже ощутили безусловные плюсы от Евразийского экономического союза и Союзного государства, говорит Бобровский. Среди них: единый рынок, отсутствие границ для движения товаров между странами союза, единое таможенное пространство и единая система технического регулирования.

К тому же существенно облегчает ведение бизнеса на большой территории ЕАЭС единая система подтверждения соответствия. Это разрешительные документы, которые производитель получает на свою продукцию, и они действительны во всех странах союза.

"Но пока не все сферы регулирования гармонизированы на уровне ЕАЭС. И мы рассчитываем, что при углублении интеграции России и Беларуси таких сфер будет все меньше и меньше. То есть для всех товаров и услуг в России и Беларуси будут установлены единые требования, правила и методы контроля – и, таким образом, безусловно, станет легче вести бизнес", – утверждает собеседник Sputnik.

Между Россией и Беларусью достаточно высокий уровень интеграции в сфере продуктов питания, подчеркивает Белов. Страны могут свободно торговать без таможенных пошлин на товары и какого-либо таможенно-тарифного регулирования. Но есть ряд нюансов, над которыми еще стоит поработать.

"Во-первых, баланс взаимных поставок, который бы гарантировал получение приемлемого уровня доходности как для российских, так и для белорусских производителей. Объемы поставок должны фиксироваться и быть прогнозируемыми", – отмечает эксперт.

В-вторых, добавляет Белов, должны сопоставляться объемы государственной поддержки. По его словам, для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность предприятий, меры и механизмы господдержки в наших странах должны быть синхронизированы.