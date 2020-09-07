Урожай 2021 года застрахуют в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрено страхование в 2021 году урожая, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документом утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также тарифы по их обязательному страхованию", – сказали там.

Данным указом также определены проценты возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельхозкультур, падежа или вынужденного убоя скота и птицы.

В пресс-службе отметили, что цель подписания указа – реализация механизма обязательного страхования с господдержкой в 2021 году урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также получение производителями страховых выплат.

Обязательное страхование урожая сельскохозяйственных культур, птицы и скота введено в республике с 1 января 2008 года, в качестве страховщика выступает Белгосстрах.