Родственники Марии Колесниковой подали заявление о ее пропаже в милицию

Источник материала: Tut.by

Родные члена Координационного совета Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже, сообщает штаб Виктора Бабарико.



Фото: Паша Кричко, babariko. vision

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — сказано в сообщении штаба.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.

Как позже рассказал член Координационного совета Максим Знак, Колесникова утром пошла на почту, чтобы забрать два письма: уведомление из РУВД Центрального района о протоколе за участие в несанкционированной массовой акции 30 августа и письмо из КГБ. Но до почты Мария дойти не успела — неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли.