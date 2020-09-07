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Родственники Марии Колесниковой подали заявление о ее пропаже в милицию

07.09.2020 20:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родные члена Координационного совета Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже, сообщает штаб Виктора Бабарико.


Фото: Паша Кричко, babariko. vision

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — сказано в сообщении штаба.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.

Как позже рассказал член Координационного совета Максим Знак, Колесникова утром пошла на почту, чтобы забрать два письма: уведомление из РУВД Центрального района о протоколе за участие в несанкционированной массовой акции 30 августа и письмо из КГБ. Но до почты Мария дойти не успела — неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
 
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