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Родственники Марии Колесниковой подали заявление о ее пропаже в милицию
07.09.2020 20:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родные члена Координационного совета Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже,
«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — сказано в сообщении штаба.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска
Как позже рассказал член Координационного совета Максим Знак, Колесникова утром пошла на почту, чтобы забрать два письма: уведомление из РУВД Центрального района о протоколе за участие в несанкционированной массовой акции 30 августа и письмо из КГБ. Но до почты Мария дойти не успела — неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли.
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Утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
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