ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол Украины вернулся в Минск, но контакты по-прежнему «на паузе»

08.09.2020 06:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, отметил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на посольство Украины в Минске.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в МИД.

«Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами „поставлены на паузу“. В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов», — сказал Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии отношений Киева и Минска.

Среди таких факторов дипломат указал развитие ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России.

Напомним, 17 августа Украина вызвала посла из Беларуси на консультации в Киев.

28 августа в Украине заявили, что приостановили все контакты с Беларусью. По словам Кулебы, они будут восстановлены, лишь когда ситуация не будет вредить репутации Украины.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов», - сказал Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Науседа: Литва готова взять на себя лидерство в процессе урегулирования ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика