Посол Украины вернулся в Минск, но контакты по-прежнему «на паузе»

Источник материала: Tut.by

Дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, отметил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Об этом сообщает «Радио Свобода » со ссылкой на посольство Украины в Минске.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в МИД.

«Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами „поставлены на паузу“. В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов», — сказал Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии отношений Киева и Минска.

Среди таких факторов дипломат указал развитие ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России.

Напомним, 17 августа Украина вызвала посла из Беларуси на консультации в Киев.

28 августа в Украине заявили, что приостановили все контакты с Беларусью. По словам Кулебы, они будут восстановлены, лишь когда ситуация не будет вредить репутации Украины.