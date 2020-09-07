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Посол Украины вернулся в Минск, но контакты по-прежнему «на паузе»
08.09.2020 06:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, отметил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Об этом сообщает
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в МИД.
«Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами „поставлены на паузу“. В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов», — сказал Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии отношений Киева и Минска.
Среди таких факторов дипломат указал развитие ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России.
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«В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов», - сказал Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии...
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