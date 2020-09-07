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Науседа: Литва готова взять на себя лидерство в процессе урегулирования ситуации в Беларуси
08.09.2020 06:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Позиции Вильнюса и Киева в том, что ключом к стабилизации ситуации в Беларуси является проведение новых президентских выборов, совпадают. Ситуацию в нашей стране в телефонном разговоре обсудили президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский,
«С украинским лидером мы пришли к согласию в том, что мирным путем для выхода из сложившейся ситуации были бы диалог властей с представителями гражданского общества для обсуждения вопроса передачи власти и проведение новых президентских выборов, честных и демократических, под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — приводятся в сообщении слова президента Литвы.
Науседа добавил, что Литва готова взять на себя ведущую роль и стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси.
Пресс-служба президента Украины
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Позиции Вильнюса и Киева в том, что ключом к стабилизации ситуации в Беларуси является проведение новых президентских выборов, совпадают.
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