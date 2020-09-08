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ГПК: Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Беларуси с Украиной
08.09.2020 08:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины». Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
«8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска „Александровка“ и убыли в сторону Украины», — сообщил Антон Бычковский.
Тем временем телеканал «Беларусь 1» в своем телеграм-канале
«Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — говорится в сообщении.
В Госпогранкомитете не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска
Вечером родные Марии Колесниковой
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«8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону...
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