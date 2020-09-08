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ГПК: Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Беларуси с Украиной

08.09.2020 08:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины». Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска „Александровка“ и убыли в сторону Украины», — сообщил Антон Бычковский.

Тем временем телеканал «Беларусь 1» в своем телеграм-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу».

«Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

 
Теги: Минск
 
 
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«8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону...
 
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