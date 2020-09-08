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ГПК: Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Родненков и Кравцов находятся в Украине
08.09.2020 09:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
— Все три человека — Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы [Украины] целых 6 километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды.
После оформления транспортное средство — BMW — Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я.
Колесникова была задержана, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство.
— Где сейчас находится Колесникова?
— Задержана.
— Кем? Пограничниками?
— Насколько я понимаю, да. Это пока все, что я могу вам сказать.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска
Вечером родные Марии Колесниковой
8 сентября, в 8 утра, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил TUT.BY, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины».
Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак
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ГПК: Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Родненков и Кравцов находятся в Украине
По информации ГПК, Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. А затем Колесникову...
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