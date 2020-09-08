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ГПК: Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Родненков и Кравцов находятся в Украине

08.09.2020 09:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Все три человека — Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы [Украины] целых 6 километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды.

После оформления транспортное средство — BMW — Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я.

Колесникова была задержана, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство.

— Где сейчас находится Колесникова?

— Задержана.

— Кем? Пограничниками?

— Насколько я понимаю, да. Это пока все, что я могу вам сказать.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября, в 8 утра, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил TUT.BY, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины».

Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак сказал TUT.BY, что после ситуации с Ольгой Ковальковой «мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор, как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. Мария Колесникова четко обозначила свою позицию: она ни при каких раскладах не уедет из страны, только насильно».

 
Теги: Минск
 
 
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По информации ГПК, Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. А затем Колесникову...
 
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