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Российские порты на Балтике готовы принять белорусские грузы

08.09.2020 10:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Российские порты в Санкт-Петербурге, Усть-Луге и Калининграде готовы принять грузы из Беларуси, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Росморпорт". 

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Ранее белорусский президент Лукашенко заявил, что готов переориентировать экспорт белорусских товаров из портов балтийских республик на российские гавани.

Официальные власти в Литве, Латвии и Эстонии выразили недоверие результатам выборов в Беларуси и ввели персональные санкции в отношении чиновников. В Риге и вовсе заявили о том, что больше не хотят проводить хоккейный чемпионат совместно с Минском в будущем году.

В совокупности все это привело к тому, что уже на встрече премьеров Беларуси и России в начале сентября были даны поручения о скорейшей проработке вопроса переброски белорусских грузов в российские порты на Балтике.

Новые гавани ждут

"По данным таможенной статистики по итогам 2019 года, основу экспортируемых грузов в Беларуси составили минеральные удобрения в объеме 12,28 миллиона тонн и нефтепродукты в объеме 16,88 миллиона тонн. Российские порты на Балтике заинтересованы в привлечении указанного объема для оказания услуги по перевалке через терминалы портов Ленинградской и Калининградской областей (порты Санкт-Петербург, Усть-Луга и Калининград)", - пояснили в пресс-службе "Росморпорта". 

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Российский государственный оператор портов оценивает собственные пропускные возможности по перевалке нефтепродуктов в 30 миллионов тонн. Это позволяет при создании конкурентных условий осуществить переориентацию белорусского товаропотока в ближайшее время в полном объеме.

При этом "Росморпорт" констатирует, что в настоящее время ему не хватает мощности, чтобы обеспечить отправку на экспорт белорусских калийный удобрений в необходимых объемах.

"Для перевалки химических и минеральных удобрений в настоящее время в портах Северо-Запада отсутствуют свободные универсальные мощности. Они появятся, начиная с 2021 года – будет реализован проект Ультрамар, а затем и другие инвестиционные портовые проекты", - пояснили в пресс-службе.

Ранее белорусская сторона уже осуществляла пробные поставки через российские порты. Несмотря на то, что Российские железные дороги при этом предоставляли скидку в 50% по тарифам получалось, что перевалка одной тонны нефтепродуктов выходила на 10 долларов дороже, чем через порты балтийских республик. При этом и российская сторона и белорусская уверены, что дополнительные льготы для белорусских грузов могут быть компенсированы объемами, а сами поставки будут взаимовыгодными.

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Теги: Минск
 
 
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