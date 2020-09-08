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ГПК: Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины

08.09.2020 10:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины после пересечения границы, сообщил TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.


— Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны на территории Украины, — сказал Бычковский.

Останутся ли Родненков и Кравцов на территории Украины или их перевезут на территорию Беларуси, Бычковский пока ответить не смог.

— Пока идет разбирательство, наверное, украинцы будут со своей стороны разбираться. Сейчас проводятся мероприятия, что с гражданами будет в дальнейшем, пока сказать не готов. Мы находимся в контакте с украинской стороной, — сказал Бычковский.

Госпогранслужба Украины в свою очередь уточняет, что Родненков и Кравцов проходят «необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством».

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии «Радио Свобода» опроверг информацию о задержании Кравцова и Родненкова.

Адвокат Ивана Кравцова Евгений Пыльченко сказал TUT.BY, что не знает, где находится его подзащитный, но пытается это выяснить.

Напомним, 8 сентября, в 8 утра, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил TUT.BY, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины». В 9.30 Бычковский сказал TUT.BY, что Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Ранее, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак сказал TUT.BY, что после ситуации с Ольгой Ковальковой «мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор, как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. Мария Колесникова четко обозначила свою позицию: она ни при каких раскладах не уедет из страны, только насильно».

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в ГПК заявили, что Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.
 
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ГПК: Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Родненков и Кравцов находятся в Украине
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