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ГПК: Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины
08.09.2020 10:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины после пересечения границы, сообщил TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
— Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны на территории Украины, — сказал Бычковский.
Останутся ли Родненков и Кравцов на территории Украины или их перевезут на территорию Беларуси, Бычковский пока ответить не смог.
— Пока идет разбирательство, наверное, украинцы будут со своей стороны разбираться. Сейчас проводятся мероприятия, что с гражданами будет в дальнейшем, пока сказать не готов. Мы находимся в контакте с украинской стороной, — сказал Бычковский.
Госпогранслужба Украины в свою очередь
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии
Адвокат Ивана Кравцова Евгений Пыльченко сказал TUT.BY, что не знает, где находится его подзащитный, но пытается это выяснить.
Напомним, 8 сентября, в 8 утра, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский
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Ранее в ГПК заявили, что Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.
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