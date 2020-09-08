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Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2020 года

08.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Спрос на долгосрочную аренду квартир в августе ожидаемо был высоким, учитывая старт нового учебного года в ВУЗах. Но происходящие в стране события внесли коррективы в привычный сезонный ритм. Частота поисковых запросов в августе оказалась на 5.2% ниже, чем в июле. Это уникальный случай за всю историю наблюдений – до сих пор пиковый спрос на аренду всегда приходился на август. По всей видимости, это связано с 3-дневной блокировкой интернета в стране.

Объём предложения квартир практически не изменился – количество уникальных объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло на 1.3%. При этом, наиболее востребованных у арендаторов 1-комнатных квартир в августе стало меньше на 0.7%.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2020 года

Повышенный спрос на бюджетное жильё со стороны студентов и выпускников ВУЗов привел к вымыванию с рынка недорогих квартир и, как следствие, небольшому росту цен.

На конец августа средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 281 (рост на 1.8 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 352 (рост на 0.9 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 436 (рост на 0.2 %);

Впервые за последние 5 лет летом не произошло существенного повышения стоимости долгосрочной аренды. В прошлые годы сезонный рост цен достигал 10-15%.

Рост курса доллара в августе составил 9%, что по опыту прошлых лет должно привести к коррекции цен на аренду уже в сентябре-октябре.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2020 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2020 года

Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2020 года

Инвестиционная привлекательность аренды увеличилась на фоне сезонного повышения цен. За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду выросла до 6.08%. Также увеличилась максимальная доходность, которую банки предлагают при размещении средств на валютных депозитах.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
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Цены на аренду квартир показали в августе небольшой рост на фоне повышенной активности арендаторов, но без неожиданностей в прошедшем августе не обошлось.
 
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