Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2020 года

Спрос на долгосрочную аренду квартир в августе ожидаемо был высоким, учитывая старт нового учебного года в ВУЗах. Но происходящие в стране события внесли коррективы в привычный сезонный ритм. Частота поисковых запросов в августе оказалась на 5.2% ниже, чем в июле. Это уникальный случай за всю историю наблюдений – до сих пор пиковый спрос на аренду всегда приходился на август. По всей видимости, это связано с 3-дневной блокировкой интернета в стране.

Объём предложения квартир практически не изменился – количество уникальных объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло на 1.3%. При этом, наиболее востребованных у арендаторов 1-комнатных квартир в августе стало меньше на 0.7%.