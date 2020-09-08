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Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2020 года
08.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Спрос на
Объём предложения квартир практически не изменился – количество уникальных объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло на 1.3%. При этом, наиболее востребованных у арендаторов 1-комнатных квартир в августе стало меньше на 0.7%.
Повышенный спрос на бюджетное жильё со стороны студентов и выпускников ВУЗов привел к вымыванию с рынка недорогих квартир и, как следствие, небольшому росту цен.
На конец августа средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 281 (рост на 1.8 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 352 (рост на 0.9 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 436 (рост на 0.2 %);
Рост курса доллара в августе составил 9%, что по опыту прошлых лет должно привести к коррекции цен на аренду уже в сентябре-октябре.
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Цены на аренду квартир показали в августе небольшой рост на фоне повышенной активности арендаторов, но без неожиданностей в прошедшем августе не обошлось.
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