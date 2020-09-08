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Где выгоднее купить валюту? Какие курсы установили банки во вторник

08.09.2020 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Доллар от 2,639 рубля, евро от 3,115 рубля и российский рубль от 3,479 белорусского рубля предлагают столичные банки утром во вторник, сообщает Sputnik. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Торги на Белорусской валютно-фондовой традиционно открылись в 10 часов утра. Белорусский рубль сразу же начал укрепляться по отношению к доллару, евро и российскому рублю. При этом выводы, каким будет курс после окончания торгов, делать пока рано. Тем не менее, банки Минска уже успели скорректировать курс основных валют корзины.

Так, самый выгодный курс доллара предлагают обменники "Технобанка" - 2,639 рубля. В отделениях "Альфа-Банка" можно купить доллар по 2,64 рубля. в "БСБ-Банке" и СтатусБанке" - по 2,642 рубля. В остальных банках курс доллара установлен в диапазоне от 2,643 до 2,7 рубля.

Лучший курс евро также установлен в "Технобанке" - 3,115 рубля. В "Альфа-Банке" и "БСБ-Банке" европейскую валюту предлагают по 3,118 рубля. В банке "Дабрабыт" и "Партиетбанке" установлен курс в 3,119 рубля. В обменниках других банков евро можно купить по курсу от 3,12 до 3,18 рубля.

Российский рубль лучше всего покупать в "БСБ-Банке", где просят по 3,479 белорусских рубля за сотню. По 3,48 белорусских рубля можно приобрести российский рубль в "Технобанке", по 3,485 - в "Альфа-Банке". Курс российского рубля в других финансовых учреждениях варьируется от 3,487 до 3,6 белорусского рубля за сотню.

Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться. Нацбанк установит официальный курс валют корзины только после окончания торгов.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился по отношению ко всем валютам корзины.
 
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