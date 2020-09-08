Знак: Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость

Источник материала: Tut.by

Адвокат, член президиума Координационного совета Максим Знак у себя в Facebook написал пост о внезапном исчезновении, а затем «прорыве границы» Марией Колесниковой, Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Приводим его полностью.



Максим Знак, Мария Колесникова, Иван Кравцов, Антон Родненков. Фото: пресс-служба Бабарико

— Помните, Маша говорила на митингах, что она думает по поводу происходящего в стране? Она говорила, что она — счастлива, что белорусы — такие невероятные!

Я счастлив, что Ваня и Антон, судя по всему, в безопасности. Для меня это — главное. Это гораздо лучше, чем исчезновение и неизвестность. Слава богу, что не только ГПК Беларуси подтвердил «убытие», но и Украина подтвердила прибытие. Я не верю ни на секунду в правдивость озвученных официальных версий. Я жду, когда вернется связь и они сами все расскажут.

Я счастлив, что Маша переиграла все хитрые планы и вышла победителем из этой ситуации. Я не знаю, что произошло, но я охотно верю, что она разорвала паспорт или выскочила из машины. В любом случае у них не получилось. Сейчас они говорят, что Маша задержана — ок, значит, ответственность за нее несет наше государство. А с задержанием сейчас разберемся. Я читаю и перечитываю версию власти и не могу поверить, что все настолько тяп-ляп.

Давайте попробуем ненадолго забыть о том, что Мария получала угрозы и «предупреждения» начиная с мая и никогда не рассматривала вариант выезда, более того — позавчера прямо говорила, что даже в случае давления останется в стране. Тем более вряд ли она бы внезапно «исчезла», не сказав о своих планах никому, так что Иван и Антон подняли бурю, поставили на ноги адвокатов, сами отправились ее искать и тоже пропали. Так себе конспирация — бежать из страны, предварительно подав заявления о пропаже человека (родственники Марии и Ивана такие заявления подали). Но ладно, давайте обо всем этом забудем. Возьмем только историю «прорыва» границы.

Представьте, три человека в БМВ-единичке проходят паспортный и таможенный контроль — ура, свобода. Потом они едут и их хотят остановить, но они срываются с места, выбрасывают Машу из машины, потом где-то бросают машину вместе с записанным на телефон обращением и убегают в предрассветную темень. Все выглядит вполне правдоподобно?

Давайте по порядку. В БМВ-единичке надо разместить три человека. Какая вероятность того, что на заднем сиденье окажутся двое?

Ок, допустим сели вдвоем, так удобнее. И вот сзади сидит Мария Колесникова (на фото) и Антон Родненков (на фото справа). Два вопроса: ЗАЧЕМ он будет выталкивать Машу из машины (ведь БМВ — это не воздушный шар, и вряд ли нужно избавляться от лишнего груза) и как он сможет это сделать?

Дальше вопросы только множатся. Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец, почему геолокация этого телефона (равно как и Машиного) у меня на телефоне по-прежнему показывает Минск?

Да какая разница, как ответят на эти вопросы. Всем все понятно. А мне интересно, что Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание. Скажите, какое преступление или хотя бы правонарушение совершает гражданин Республики Беларусь, который прошел таможенный и паспортный контроль и которого «выкидывают» из машины, когда водитель не подчиняется требованиям патруля? Вообще, что нарушает этот человек? Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время — ведь вчера ее, получается, не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость.