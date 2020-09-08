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ЕБРР выделит деньги на ремонт трассы Минск-Витебск: каковы условия кредита

08.09.2020 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Европейских банк реконструкции и развития планируют выделить Беларуси 259 миллионов евро на обновление мостов и автодорог, такая информация содержится в соглашении между Беларусью и ЕБРР, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Кредит будет выдаваться двумя частями по 126 и 133 миллионов евро.

В документе отмечается, что банк по своему единоличному усмотрению определяет следует ли предоставлять республике второй транш.

В свою очередь заемщик (Беларусь) обязан выплачивать каждый транш двадцатью четырьмя разными частями раз в полугодие и погашать проценты не позднее 25 апреля и 25 октября каждого года. Ставка не фиксируемая. Согласно указу, подписанному президентом ранее, обеспечивать погашение и обслуживание данного займа за счет республиканского бюджета будет Совет министров.

Напомним, что средства предоставят предприятию "Минскавтодор-Центр", который и будет проводить реконструкцию мостов и автодороги М-3 Минск – Витебск. Контролировать выполнение работ и целевое использование денег будет министерство транспорта и коммуникаций республики.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Средства будут выделяться двумя частями, решение о предоставлении второго банк будет принимать единолично.
 
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