ЕБРР выделит деньги на ремонт трассы Минск-Витебск: каковы условия кредита

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Европейских банк реконструкции и развития планируют выделить Беларуси 259 миллионов евро на обновление мостов и автодорог, такая информация содержится в соглашении между Беларусью и ЕБРР, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Кредит будет выдаваться двумя частями по 126 и 133 миллионов евро.

В документе отмечается, что банк по своему единоличному усмотрению определяет следует ли предоставлять республике второй транш.

В свою очередь заемщик (Беларусь) обязан выплачивать каждый транш двадцатью четырьмя разными частями раз в полугодие и погашать проценты не позднее 25 апреля и 25 октября каждого года. Ставка не фиксируемая. Согласно указу, подписанному президентом ранее, обеспечивать погашение и обслуживание данного займа за счет республиканского бюджета будет Совет министров.

Напомним, что средства предоставят предприятию "Минскавтодор-Центр", который и будет проводить реконструкцию мостов и автодороги М-3 Минск – Витебск. Контролировать выполнение работ и целевое использование денег будет министерство транспорта и коммуникаций республики.