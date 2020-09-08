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ЕБРР выделит деньги на ремонт трассы Минск-Витебск: каковы условия кредита
08.09.2020 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Европейских банк реконструкции и развития планируют выделить Беларуси 259 миллионов евро на обновление мостов и автодорог, такая информация содержится в соглашении между Беларусью и ЕБРР, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кредит будет выдаваться двумя частями по 126 и 133 миллионов евро.
В документе отмечается, что банк по своему единоличному усмотрению определяет следует ли предоставлять республике второй транш.
В свою очередь заемщик (Беларусь) обязан выплачивать каждый транш двадцатью четырьмя разными частями раз в полугодие и погашать проценты не позднее 25 апреля и 25 октября каждого года. Ставка не фиксируемая. Согласно указу, подписанному президентом ранее,
Напомним, что средства предоставят предприятию "Минскавтодор-Центр", который и будет проводить реконструкцию мостов и автодороги М-3 Минск – Витебск. Контролировать выполнение работ и целевое использование денег будет министерство транспорта и коммуникаций республики.
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Средства будут выделяться двумя частями, решение о предоставлении второго банк будет принимать единолично.
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