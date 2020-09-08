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Последствия разрушения национальных СМИ - это ни много ни мало удар по суверенитету

08.09.2020 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время мы незаслуженно забыли о китайском опыте, и я призываю восстановить справедливость и перенять некоторые лучшие практики. Речь идет о таком ставшем классикой феномене, как «последнее китайское предупреждение». Перенять этот опыт я предлагаю Министерству информации. И вот почему.


Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как правило, основное информационное поле лежит между идеологически противоположными крайностями. У каждой из этих крайностей есть своя аудитория, но основная масса людей черпает информацию именно из поля между ними. Чем оно шире и разнообразнее, тем меньше поляризация общества. Разнообразие и «широта ассортимента» дают возможность каждому собрать в свою информационную корзинку комфортную для себя картину мира, не впадая в крайности.

Не следует думать, что между полюсами (в нашем случае один из них можно условно назвать «кто-то», другой — «где-то когда-то») находятся сплошь нейтральные СМИ. Абсолютно нейтральных медиа не бывает просто потому, что их делают люди, у которых есть позиция (или чью позицию определяет собственник СМИ), которые могут ошибаться и даже менять мнение. Но именно потому, что абсолютное большинство людей не являются ярыми фанатиками той или иной идеологии, широкое медийное пространство помогает поддерживать равновесие в обществе.

Проблемы начинаются, если это поле «зачистить». Когда исчезает разнообразие, каждому потребителю информации приходится выбирать одну из противоборствующих идеологий. Поэтому узость информационного поля ведет к расколу общества и является источником политической нестабильности.

Белорусский рынок медиа относительно молодой и небольшой по размеру. Большинство людей пользуются источниками информации, которые пишут «обо всем понемногу», то есть черпают информацию из нескольких массовых газет и крупных интернет-порталов. Если разрушить такие СМИ, то их аудитория будет искать информацию и находить ее в той идеологической крайности, которая ей ближе. И информационное поле еще больше станет похожим на поле брани.

Разрушить любое СМИ и «зачистить» информационное пространство Беларуси довольно просто. Согласно действующей редакции Закона о средствах массовой информации, любому СМИ, работающему в Беларуси, могут выноситься предупреждения. Два предупреждения в течение года — и государство получает право применить к такому СМИ санкции от ограничения доступа к интернет-ресурсу (достаточно решения Министерства информации) до прекращения деятельности СМИ (требуется решение суда). И вот тут нам пригодится «китайский опыт». Начиная со второго, каждое предупреждение может стать последним для СМИ — но пусть оно будет «последним китайским»! В той истории, от которой пошла идиома про «последнее китайское предупреждение», Китай «предупреждал» США о последствиях нарушения воздушного и водного пространства как минимум 900 (!) раз, но так и не предпринял никаких действий. Просто мудрые китайцы каждый раз задумывались о последствиях таких действий — и ограничивались предупреждениями.

В нашем случае последствия разрушения национальных СМИ — это ни много ни мало удар по суверенитету. Наличие крупных национальных СМИ (не государственных, а именно национальных, принадлежащих белорусам и работающих из Беларуси) — это основа информационной безопасности страны. И конституционная реформа, и диалог на «площадке» парламента требуют коммуникации, которая невозможна без доверия к информационным каналам. Осознание ответственности перед аудиторией будет заставлять национальные медиа еще тщательнее проверять информацию и максимально избегать идеологии. Идеологи не пользуются доверием общества, иностранные СМИ не продвигают национальные интересы. Поэтому разрушение национальных средств массовой информации загоняет государство в угол, точнее, в тоннель, в конце которого света явно не будет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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В последнее время мы незаслуженно забыли о китайском опыте, и я призываю восстановить справедливость и перенять некоторые лучшие практики. Речь идет о таком...
 
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