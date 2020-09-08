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Совет Европы призвал руководство Беларуси положить конец репрессивным действиям

08.09.2020 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет Европы серьезно обеспокоен последними угрозами правам человека в Беларуси, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Генсек отметила, что чрезвычайно тревожными являются сообщения о преследованиях и притеснениях членов Координационного совета, а также возобновление арестов представителей гражданского общества и простых участников манифестаций.

— Массовое запугивание граждан со стороны государственных агентов или других субъектов абсолютно недопустимо и должно быть прекращено. Продолжение такой незаконной практики создает очевидную опасность обострения и без того сложной ситуации с непредвиденными последствиями. Существует опасность того, что Беларусь перейдет в состояние беззакония и политических преследований, — говорится в заявлении генсека Совета Европы.

От имени Совета Европы Мария Пейчинович Бурич призвала руководство Беларуси положить конец этим репрессивным действиям.

— Нет другого пути, кроме как вступить в справедливый и открытый диалог с гражданским обществом с целью безотлагательной подготовки и проведения необходимых реформ. Совет Европы по-прежнему готов предложить свою помощь в этом отношении, — заявила европейский чиновник.

 
 
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Совет Европы серьезно обеспокоен последними угрозами правам человека в Беларуси.
 
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