В ПАСЕ выступили Тихановская и Савиных. Он заявил о координации протестов в Беларуси из-за границы

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила перед членами ПАСЕ. О ситуации в стране высказался и депутат белорусского парламента Андрей Савиных. Он заявил о насильственном характере первых дней протестов, координации их из-за рубежа через социальные сети, а также о том, что политическая система в Беларуси требует развития.





Светлана Тихановская в формате видеоконференции обратилась к членам комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она обратила внимание на недопустимость задержаний и избиений мирных демонстрантов, которые регулярно происходят в Беларуси, а также запугивание и уголовное преследование активных оппозиционных политиков. В том числе она напомнила «о похищении Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова». По ее словам, это не должно быть нормой в Европе и во всем цивилизованном мире, а Беларуси необходима помощь международных структур.

— Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Нам необходимо международное давление на одного человека, который отчаянно держится за власть. Нам нужно давление на тех людей, которые отдавали и выполняли преступные приказы, нарушающие международное право и права человека, — заявила Тихановская.

Она заявила, что ни одна серьезная международная организация не признала результаты президентских выборов, а большая часть населения Беларуси поддерживает и отстаивает демократические ценности.

Следом за Тихановской выступил депутат, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Андрей Савиных. Он заявил, что действия отдельных претендентов на пост президента были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в обществе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Широко использовалась дезинформация, психологические приемы, манипуляции сознанием людей. Это очень сильно отличалось от политической культуры, которую мы, депутаты, да и другие политические институты нашего общества стремились развивать все эти годы, а именно: политический процесс, основанный на соревновании программ, представлении путей политического и экономического развития страны — что делает политический процесс инструментом прогресса, — сказал Савиных.

Савиных заявил: протестными акциями в Беларуси руководили зарубежные структуры, а координировались они через соцсети и телеграм-канал NEXTA. По его словам, все это напоминает сценарии цветных революций в разных регионах мира.

— Белорусские власти располагают информацией о том, что протесты были тщательно спланированы и координировались в том числе через социальные сети, из-за рубежа, в частности через телеграм-канал NEXTA, деятельность которого, по информации отдельных СМИ, обеспечивает центральная группа психологических действий польских Вооруженных сил. По этим каналам координировалось движение колонн протестантов по городу, в режиме реального времени отдавались команды на проведение акций, на сбор людей в отдельных местах. Приемы, которые были использованы, удивительным образом повторяют техники управления Майданом в Украине, цветными революциями в Египте, Сербии и ряде других стран.

По словам депутата, в первые дни протестные акции имели насильственный характер: совершались нападения на правоохранителей с использованием «коктейлей Молотова», арматуры, палок и камней, а также совершались наезды автомобилей — что обусловило реакцию силовых структур. Но позиция белорусских силовиков изменилась, когда протесты стали мирными.

Савиных заявил, что санкции, уже введенные отдельными странами, — это путь в никуда. Однако он отметил, что существующая политическая система Беларуси отстала от требований времени и требует развития, а у значительной части общества сформировался устойчивый запрос на перемены. По его словам, парламент готов ее дорабатывать и вести диалог на эту тему, но не под давлением улицы.