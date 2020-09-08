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ЕАБР: потенциальный рост ВВП Беларуси в 2020 году может составить 1,5%

08.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Евразийский банк развития представил новый доклад, где оценил, как на экономическом росте большинства государств-участников Банка сказалась пандемия.

Эксперты ЕАБР отмечают, что в Беларуси во II квартале 2020-го шок совокупного спроса в стране оказался положительным, что может объясняться тремя факторами.

Во-первых, в апреле-июне отмечено существенное увеличение производства нефтепродуктов и калийных удобрений. Во-вторых, реальный сектор белорусской экономики продолжал функционировать из-за отсутствия жестких карантинных мер. В свою очередь в условиях ослабления внутреннего и внешнего спроса это привело к существенному наращиванию складских запасов, которые на 1 июля достигли 78,1% среднемесячного объема производства.

В-третьих, именно на II квартал текущего года пришлись меры бюджетной поддержки, которые составили около полумиллиарда белорусских рублей или примерно 1,5% ВВП страны за апрель- июнь.

Вместе с тем COVID-19 все равно оказал негативное влияние на экономику страны, и сейчас потенциальный рост ВВП Беларуси оценивается в 1,5%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был 1,2%.

У других стран-участников ЕАБР ситуация складывается следующим образом. Аналитики прогнозируют ВВП России около 1%, Армении - 4,8%, Казахстана — 2,5%, Кыргызстана — 3,5%, Таджикистана — 6,9%.

 
Теги: Минск
 
 
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