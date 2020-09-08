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Пользователи МТС могут заменить стандартную SIM-карту на eSIM
08.09.2020 13:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Абонентам МТС стала доступна услуга дистанционной замены стандартной SIM-карты на eSIM. Такой возможностью могут воспользоваться физические лица.
eSIM — это электронный чип, который встраивается в смартфон или планшет на этапе производства и заменяет классическую SIM-карту. Технология позволяет использовать на одном устройстве несколько номеров для личных и служебных целей, между которыми можно переключаться.
Как дистанционно оформить замену на eSIM:
После замены на eSIM стандартная SIM-карта прекращает работу. Стоимость замены SIM-карты на eSIM списывается в момент отображения в интерфейсе QR-кода и составляет 3,36 рубля.
На данный момент технология eSIM доступна в смартфонах Apple iPhone XR, Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2020, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Z flip, Huawei P40 и Huawei P40 Pro, планшетах iPad последних поколений (за исключением моделей без модуля мобильной связи).
Подробнее о правилах пользования eSIM в МТС смотрите
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Абонентам МТС стала доступна услуга дистанционной замены стандартной SIM-карты на eSIM. Такой возможностью могут воспользоваться физические лица.
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