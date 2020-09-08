«У всего есть своя цена». В центре Минска продается уникальное здание под хостел (но это не точно)

«Ремонт был давно, но здание в хорошем состоянии»

Интересный объект недвижимости продается в квадрате между ул. Сурганова, Я.Коласа и Куйбышева. Здесь довольно плотная жилая застройка, достаточно много зелени и узкие дворы, где сложно найти место для парковки. Внешне здание по ул. Цнянская, 12 не вызывает симпатии и похоже на обычное общежитие. Оказалось, что в одной его части действительно располагается общежитие, а в другой — административные помещения.

Владельцем здания с января 2020 года стала компания «Система АВА», и уже сейчас новые собственники готовы продать проект тем, кто хочет купить коммерческие помещения в Минске . Почему? Мы спросили у операционного директора Владимира Сенько.

— Наша компания уже около 15 лет занимается подобными проектами. Мы покупаем инвестиционно привлекательные здания по всей Беларуси, приводим их в порядок и продаем с эффективными моделями либо сдаем площади в аренду, создавая денежный поток. Бывает, что, выкупив участок, мы строим здание «с нуля» или достраиваем начатые проекты. Например, 1,5 года назад в Барановичах мы купили комплекс зданий в составе которого была прачечная и еще пул разноформатных площадей: от стрит-ритейла до больших площадей, которые могут использоваться даже как коворкинг. Мы модернизируем прачечную, ремонтируем, где это необходимо, остальные помещения и сдаем их в аренду.