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«У всего есть своя цена». В центре Минска продается уникальное здание под хостел (но это не точно)
08.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Практически в центре Минска продается необычное здание: наполовину общежитие, наполовину административные помещения. Что в этом особенного? Оказалось, что таких объектов коммерческой недвижимости в Минске мало. По словам нынешнего собственника здания — операционного директора компании «Система АВА» Владимира Сенько, здесь можно сделать отличный хостел. Тем не менее, компания готова продать проект. Подробнее обо всем — в статье.
«Ремонт был давно, но здание в хорошем состоянии»
Интересный объект недвижимости продается в квадрате между ул. Сурганова, Я.Коласа и Куйбышева. Здесь довольно плотная жилая застройка, достаточно много зелени и узкие дворы, где сложно найти место для парковки. Внешне здание по ул. Цнянская, 12 не вызывает симпатии и похоже на обычное общежитие. Оказалось, что в одной его части действительно располагается общежитие, а в другой — административные помещения.
Владельцем здания с января 2020 года стала компания «Система АВА», и уже сейчас новые собственники готовы продать проект тем, кто хочет
— Наша компания уже около 15 лет занимается подобными проектами. Мы покупаем инвестиционно привлекательные здания по всей Беларуси, приводим их в порядок и продаем с эффективными моделями либо сдаем площади в аренду, создавая денежный поток. Бывает, что, выкупив участок, мы строим здание «с нуля» или достраиваем начатые проекты. Например, 1,5 года назад в Барановичах мы купили комплекс зданий в составе которого была прачечная и еще пул разноформатных площадей: от стрит-ритейла до больших площадей, которые могут использоваться даже как коворкинг. Мы модернизируем прачечную, ремонтируем, где это необходимо, остальные помещения и сдаем их в аренду.
Общая площадь здания по ул. Цнянская, 12 — 2400 кв.м. Административная часть — 850 кв.м., общежития — 1200 кв.м., технические помещения — 350 кв.м. Официальное назначение объекта — общежитие с административными помещениями.
Административный блок — 4 этажа, общежитие — 5 этажей. Рядом расположена небольшая парковка.
Раньше здесь располагалось одно из отделений «БПС-Сбербанка», но теперь коммерческие площади частично пустуют. Сейчас на первом этаже располагается ветеринарная клиника, которая арендует практически весь этаж по долгосрочному контракту. Также часть помещений на другом этаже занимают сотрудники call-центра медицинского центра «Кравира» и агентства недвижимости «Капитолий».
— Это кирпичное здание 1984 года постройки, которое не требует капитального ремонта. Проект практически сразу привлек наше внимание потому, что это уникальный объект коммерческой недвижимости, где одна часть — административная, другая — общежитие. Аналогов этому в центре Минска точно нет.
Мы купили здание в начале 2020 года, и сейчас приводим в порядок административный корпус, уже есть идеи по модернизации на следующий год. Начнем с современного фасада. Качественно это никак не изменит здание, но визуальный эффект будет другой. Сейчас уже занимаемся установкой ограждения, чтобы для административного блока была собственная парковочная зона.
Попасть внутрь общежития нам не удалось — коридоры на каждом этаже были закрыты на ключ. Однако, по словам Владимира, жилая часть здания находится в хорошем состоянии. Всего здесь 5 этажей, каждый из них — коридорного типа. Это значит, что есть жилые комнаты с санузлом в каждом блоке и одна общая кухня. На этаже 4 блока по 2 комнаты каждый.
— Ремонт был давно, но общежитие находится в хорошем состоянии — можно жить. Сейчас там проживают всего пару семей — у них был договор с банком. Будем ли мы продлевать с ними договор аренды, пока сказать не могу — находимся в стадии переговоров.
В идеале мы видим здесь размещение хостела. Но форм применения данному объекту может быть много. Можно разделить здание по двум блокам: административный и общежитие.
«Конкретную цену сейчас называть нет смысла, потому что рынок меняется буквально на глазах»
Что же касается цены, то здесь Владимир не готов предоставить однозначный ответ.
— На данный момент мы готовы заниматься этим зданием и рассматриваем этот проект в его долгосрочной перспективе. Однако у всего есть своя цена, и, если придет покупатель с выгодным предложением, то мы готовы к диалогу.
Я понимаю, что сейчас рынок на «паузе» и нет большой активности не только на рынке коммерческой недвижимости, но и на рынке жилья. Кто-то выжидает, кто-то потерял возможность инвестирования с закрытием всех линий кредитования недвижимости, но всегда остается тот, кто покупает. По другим объектам компании мы видим движение: кто-то ищет площади в аренду, кто-то готов купить помещения.
Этот объект может быть интересен, в первую очередь, как инвестиция, в основном для компаний, которые имеют долгосрочные планы на территории Беларуси. Особенно, с учетом его выгодного расположения.
С учетом нынешней конъюнктуры рынка, единственное, что могу сказать потенциальному покупателю, — надо общаться. Мы не продаем это здание активно, поэтому с покупателем готовы вступить в конструктивный диалог. Более конкретную цену сейчас называть нет смысла, потому что рынок меняется буквально на глазах. И, если сейчас цены немного идут вниз, то, возможно, уже через месяц ситуация нормализуется, и они пойдут вверх.
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Практически в центре Минска продается необычное здание: наполовину общежитие, наполовину административные помещения. Что в этом особенного? Оказалось, что таких...
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