Сезон сельхозярмарок в Минске откроется в ближайшие выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Сезон сельскохозяйстенных ярмарок в столице откроется в ближайшие выходные, об этом сообщили в Главном управлении потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома.

В этом году сельхозярмарки планирую проводить на парковке возле "Чижовка-Арены" на улице Ташкентской, 19. Ближайшие ярмарки пройдут 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября. Они продолжатся также 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября и 1 ноября.

"С 9:00 до 16:00 планируется организация сельскохозяйственных ярмарок выходного дня по реализации плодоовощной продукции сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и частных подворий со всех регионов Беларуси, мясной, молочной продукции, рыбы озерно-речной, прудовой и продукции ее переработки, меда и продукции пчеловодства и других товаров отечественного производства", - рассказали в ГУПР Мингорисполкома.

В ярмарках примут участие торговые организации, предприятия-производители, сельскохозяйственные организации, предприятия потребкооперации, крестьянские и фермерские хозяйства, а также физлица, вырастившие плодоовощную продукцию на своих приусадебных участках.

Традиционно сельскохозяйственные ярмарки проходят в Минске осенью. Из проводят для того, чтобы горожане могли выгодно закупить овощи и другую полезную продукцию и сделать заготовки на зиму. Традиционно главная ярмарка разворачивалась на площадке возле "Дворца спорта" на проспекте Победителей. Будет ли проходить торговля там в этом году, не сообщается.

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