«Возможно, я немного пересидел». Российские журналисты рассказали, о чем говорил Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 8 сентября во Дворце независимости в Минске дал интервью российским СМИ.



Фото: president.gov.by

На интервью приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Журналисты Евгений Рожков и Роман Бабаян анонсировал темы, которые затронули во время интервью.

про Координационный совет

— Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают-это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными! — написал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян слова Лукашенко.

про ситуацию с Марией Колесниковой

— Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он как пограничник считает, что ее задержали правильно, — рассказал Рожков, передает телеграм-канал RT .

про акции протеста

— Мы спросили, кто в этом (в поддержке протестного движения в Беларуси) заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят прежде всего американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. Но есть причины и внутренние. Вторая причина внутренняя, которую он считает, это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс «буржуйчиков», которые «хотят власти», — передает слова Рожкова ТАСС .

— По человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют просто не знают какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла, — продолжает цитировать Лкашенко главред радиостанции.

про власть

— Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь, — процитировал Рожков Лукашенко, сообщает РБК .

Роман Бабаян процитировал Лукашенко так:

— Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов.

про появление с автоматом

— Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца.