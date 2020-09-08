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Пора бежать в обменник? Доллар, евро и российский рубль подешевели

08.09.2020 15:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подешевели по результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

Белорусский рубль начал укрепляться по отношению к основным валютам корзины еще в начале торгов, в связи с чем банки начали корректировать курсы валют. Та же тенденция сохранилась по окончании торгов: доллар, евро и российский рубль сдали свои позиции.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:

  • 1 доллар - 2,6356 рубля,
  • 1 евро - 3,1135 рубля,
  • 100 российских рублей - 3,4658 белорусского рубля.

Соответственно, по сравнению со вчерашним курсом доллар подешевел на 0,03% или 0,0009 рубля, евро скинул 0,24% или 0,0075 рубля, российский рубль потерял 0,52% или 0,018 белорусского рубля.

Банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Тенденция на укрепление белорусского рубля по отношению к основным валютам корзины задалась во вторник еще в начале торгов, к их окончанию ничего не изменилось.
 
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