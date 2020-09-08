В квартире матери исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова в Минске обыск

Источник материала: Tut.by

В квартире матери исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова в Минске проходит обыск. Об этом TUT.BY рассказала его девушка Ксения.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Иван прописан в квартире матери, видимо, поэтому обыск там и проходит. Кто проводит его точно сказать не могу, но думаю, что это те же, кто и вчера у нас дома — ДФР КГК, — рассказала Ксения.

— Мы не комментируем эти ситуации, — ответил TUT.BY пресс-секретарь КГК Кирилл Данилов на вопрос, кто второй день подряд проводит обыски дома у Кравцова.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск .

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября, в 8 утра, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил TUT.BY, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины». В 9.30 Бычковский сказал TUT.BY, что Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины. Около 11 часов в ГПК заявили, что Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины после пересечения границы, украинская сторона информацию о задержании опровергла.

Пока Родненков и Кравцов не выходили на связь ни с родственниками, ни с Координационным советом.