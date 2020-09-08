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В квартире матери исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова в Минске обыск
08.09.2020 15:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В квартире матери исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова в Минске проходит обыск. Об этом TUT.BY рассказала его девушка Ксения.
— Иван прописан в квартире матери, видимо, поэтому обыск там и проходит. Кто проводит его точно сказать не могу, но думаю, что это те же, кто и вчера у нас дома — ДФР КГК, — рассказала Ксения.
— Мы не комментируем эти ситуации, — ответил TUT.BY пресс-секретарь КГК Кирилл Данилов на вопрос, кто второй день подряд проводит обыски дома у Кравцова.
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