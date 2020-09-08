Продать квартиру и уехать из Беларуси: выгодно ли это сейчас делать? Мнение

В первую неделю сентября сделок было всего 143. Цифра скорректируется в сторону увеличения, но не существенно. Для сравнения, в первую неделю сентября 2019-го было 309 сделок, в благополучном и очень средненьком сентябре 2018-го - 262 сделки.

Можно подумать, что рынок резко впал в ступор. Не совсем так - заканчивались регистрацией сделки, начатые до выборов. Немалая часть - с привлечением кредитов - народ пытался впрыгнуть в последний вагон сворачивающегося кредитования. Впрыгнул. Как предсказывали экономисты, кредитование вторичного рынка после выборов свернулось.

Сейчас до регистрации могли бы доходить сделки, начатые в августе (напомню, кредитование вторичного рынка было остановлено к 27 августа). Данные НКА красноречиво демонстрируют - их не случилось. Остановила рынок именно политическая ситуация в стране. Покупателям стало не до квартир.

И это плохая новость для тех, кто по объявлениям прикидывает, за сколько можно продать свое жилье ради старта за рубежом. Вероятность продать в принципе близится к нулю. Разве что с хорошим риелтором, у которого есть своя база покупателей, и с большим дисконтом. Срочно можно попытаться продать и самостоятельно, но - за полцены.

Оставить все и уехать?

В Беларуси такого не было: рынок отреагировал именно на политику - ступором. Сколько этот ступор продлится, можно только гадать. Политические аномалии, как утверждают экономисты, уже в ближайшие месяцы усугубятся экономическими: падением доходов, ростом цен на самое необходимое, ростом безработицы.

Позитивных сценариев на ближайшие месяцы нет. Зато страшных и долгоиграющих - хоть отбавляй.

Есть два варианта для тех, кто решится на отъезд. Первый - уже сейчас подыскивать знакомых, которым можно за символическую плату и коммуналку сдать свое жилье. Второй - законсервировать квартиру. Благо, оплачивать жировку можно и дистанционно. Этот вариант сейчас обсуждают, например, айтишники, чьи компании готовятся к релокации и бизнесмены, только закончившие ремонты в дорогих квартирах и домах. Обсуждают потому, что надеются: год-два - и можно будет вернуться.

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