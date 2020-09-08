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Продать квартиру и уехать из Беларуси: выгодно ли это сейчас делать? Мнение
08.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Об этом размышляют сейчас в соцсетях многие: может, стоит продать квартиру и уехать в страну, где тихо и безопасно? Пока народ об этом только рассуждает. Заходит в базу данных о продаже квартир, прикидывает по похожим объявлениям, сколько стоит их жилье, изучает, что за вырученные деньги
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за последние недели
Но есть другие данные, которые показывают, к чему готовится. Это
В первую неделю сентября сделок было всего 143. Цифра скорректируется в сторону увеличения, но не существенно. Для сравнения, в первую неделю сентября 2019-го было 309 сделок, в благополучном и очень средненьком сентябре 2018-го - 262 сделки.
Можно подумать, что рынок резко впал в ступор. Не совсем так - заканчивались регистрацией сделки, начатые до выборов. Немалая часть - с привлечением кредитов - народ пытался впрыгнуть в последний вагон сворачивающегося кредитования. Впрыгнул. Как предсказывали экономисты, кредитование вторичного рынка после выборов свернулось.
Сейчас до регистрации могли бы доходить сделки, начатые в августе (напомню, кредитование вторичного рынка было остановлено к 27 августа). Данные НКА красноречиво демонстрируют - их не случилось. Остановила рынок именно политическая ситуация в стране. Покупателям стало не до квартир.
И это плохая новость для тех, кто по объявлениям прикидывает, за сколько можно продать свое жилье ради старта за рубежом. Вероятность продать в принципе близится к нулю. Разве что с хорошим риелтором, у которого есть своя база покупателей, и с большим дисконтом. Срочно можно попытаться продать и самостоятельно, но - за полцены.
Оставить все и уехать?
В Беларуси такого не было: рынок отреагировал именно на политику - ступором. Сколько этот ступор продлится, можно только гадать. Политические аномалии, как утверждают экономисты, уже в ближайшие месяцы усугубятся экономическими: падением доходов, ростом цен на самое необходимое, ростом безработицы.
Позитивных сценариев на ближайшие месяцы нет. Зато страшных и долгоиграющих - хоть отбавляй.
Есть два варианта для тех, кто решится на отъезд. Первый - уже сейчас подыскивать знакомых, которым можно за символическую плату и коммуналку сдать свое жилье. Второй - законсервировать квартиру. Благо, оплачивать жировку можно и дистанционно. Этот вариант сейчас обсуждают, например, айтишники, чьи компании готовятся к релокации и бизнесмены, только закончившие ремонты в дорогих квартирах и домах. Обсуждают потому, что надеются: год-два - и можно будет вернуться.
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Об этом размышляют сейчас в соцсетях многие: может, стоит продать квартиру и уехать в страну, где тихо и безопасно? Пока народ об этом только рассуждает. Заходит в...
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