МТЗ хочет входить в Россию через Татарстан. Там уже был скандальный развод

Источник материала: Tut.by

Минский тракторный завод (МТЗ) планирует организовать единую точку входа на российский рынок. Ею станет ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан». Об этом говорится в сообщении МТЗ. Несколько лет назад у белорусского завода в Татарстане случился болезненный развод с местными партнерами.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— «МТЗ-Татарстан» — идеальная база для того, чтобы попробовать сделать так, как западные фирмы: организовать комплексные продажи. Они ведь продают не только трактор, но и агрегаты к нему. Пока наша площадка загружена где-то на четверть. А хотелось бы сделать ее образцово-показательной, — сказал на встрече с руководством МТЗ посол Беларуси в России, вице-премьер по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией Владимир Семашко, который ранее много лет в белорусском правительстве курировал промышленный комплекс.

По словам гендиректора МТЗ Виталия Вовка, сделать «МТЗ-Татарстан» единой точкой входа в Российскую Федерацию планируется в течение 2021 года.

— Все остальные торговые дома будут преобразованы путем выхода ОАО «МТЗ» из капитала. Такая практика есть на других промышленных предприятиях Беларуси. Бизнес-направление производства тракторной техники будет контролироваться с головного завода, как это делается везде в мире, — отметил Вовк.

На площадях «МТЗ-Татарстан» планируется производить тракторы обновленного номенклатурного ряда в тяговом диапазоне от 40 до 200 лошадиных сил, а также 300 и 350 л. с. Реализовывать продукцию намерены как на территории России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья с учетом участия в российских программах поддержки экспорта.

Также на базе «МТЗ-Татарстан» будет создан центральный склад запасных частей и его филиалы в Москве и Новосибирске.

— Это необходимо, чтобы организовать централизованную доставку как запчастей, так и тракторов по всей территории России, чтобы не было диспропорции в ценах. Цена будет единой для любой точки Российской Федерации, — пояснил Вовк.

Кроме того, будут организованы дополнительные производства по комплектованию тракторной техники вспомогательными орудиями труда: прицепами, плугами, сеялками и прочей техникой.

Поддержать реализацию проекта может Банк развития, руководитель которого Андрей Жишкевич также присутствовал на встрече в МТЗ.

Одним из примеров единой точки входа на российский рынок является ЗАО «Торговый дом «БелАЗ», через которое в РФ реализуются жодинские карьерные самосвалы. В ноябре 2018 года доля БелАЗа в ЗАО «Торговый дом БелАЗ» увеличилась с 51% до 55%, следует из отчетности жодинской компании. Другими крупными акционерами являются Президентский спортивный клуб и «УралБелазСервис».

История бизнеса МТЗ в Татарстане

В Татарстане на протяжении 14 лет работало совместное предприятие «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ». 51% акций были у МТЗ, 49% — у Елабужского автозавода. СП было генеральным дилером белорусского завода в своем регионе, а ЕлАЗ имел право на лицензионную сборку тракторов Belarus. За 14 лет работы СП было реализовано более 35 тысяч единиц техники, а российская казна получила 6 млрд российских рублей налогов.



Фото: alfascan.ru

В мае 2017 года Елабужский автозавод вышел из состава участников «ТД МТЗ-ЕлАЗ». Этот «развод» стал следствием полыхавшего много лет конфликта среди учредителей совместной компании. По словам собеседников TUT.BY, татарстанские предприниматели стали постепенно «уходить» в сборку иностранной спецтехники, а про МТЗ подзабыли. Кроме того, в период кризиса 2011 года реализация белорусских тракторов в Россию носила хаотический характер. В итоге перед Минским тракторным заводом образовалась большая задолженность, которую не удалось погасить много лет спустя. Ситуация осложнялась тем, что часть должников юридически прекратили свое существование.

По неофициальной информации, ЕлАЗ решил выйти и не участвовать в субсидиарной ответственности по долгам совместной компании.

Так появилась «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан», которая на 100% принадлежит Минскому тракторному заводу. Ее возглавил Константин Анисимов, до этого руководивший представительством Белорусского металлургического завода в Москве.