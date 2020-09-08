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МТЗ хочет входить в Россию через Татарстан. Там уже был скандальный развод
08.09.2020 17:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский тракторный завод (МТЗ) планирует организовать единую точку входа на российский рынок. Ею станет ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан». Об этом говорится в
— «МТЗ-Татарстан» — идеальная база для того, чтобы попробовать сделать так, как западные фирмы: организовать комплексные продажи. Они ведь продают не только трактор, но и агрегаты к нему. Пока наша площадка загружена где-то на четверть. А хотелось бы сделать ее образцово-показательной, — сказал на встрече с руководством МТЗ посол Беларуси в России, вице-премьер по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией Владимир Семашко, который ранее много лет в белорусском правительстве курировал промышленный комплекс.
По словам гендиректора МТЗ Виталия Вовка, сделать «МТЗ-Татарстан» единой точкой входа в Российскую Федерацию планируется в течение 2021 года.
— Все остальные торговые дома будут преобразованы путем выхода ОАО «МТЗ» из капитала. Такая практика есть на других промышленных предприятиях Беларуси. Бизнес-направление производства тракторной техники будет контролироваться с головного завода, как это делается везде в мире, — отметил Вовк.
На площадях «МТЗ-Татарстан» планируется производить тракторы обновленного номенклатурного ряда в тяговом диапазоне от 40 до 200 лошадиных сил, а также 300 и 350 л. с. Реализовывать продукцию намерены как на территории России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья с учетом участия в российских программах поддержки экспорта.
Также на базе «МТЗ-Татарстан» будет создан центральный склад запасных частей и его филиалы в Москве и Новосибирске.
— Это необходимо, чтобы организовать централизованную доставку как запчастей, так и тракторов по всей территории России, чтобы не было диспропорции в ценах. Цена будет единой для любой точки Российской Федерации, — пояснил Вовк.
Кроме того, будут организованы дополнительные производства по комплектованию тракторной техники вспомогательными орудиями труда: прицепами, плугами, сеялками и прочей техникой.
Поддержать реализацию проекта может Банк развития, руководитель которого Андрей Жишкевич также присутствовал на встрече в МТЗ.
История бизнеса МТЗ в Татарстане
В Татарстане на протяжении 14 лет работало совместное предприятие «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ». 51% акций были у МТЗ, 49% — у Елабужского автозавода. СП было генеральным дилером белорусского завода в своем регионе, а ЕлАЗ имел право на лицензионную сборку тракторов Belarus. За 14 лет работы СП
В мае 2017 года Елабужский автозавод
По неофициальной информации, ЕлАЗ решил выйти и не участвовать в субсидиарной ответственности по долгам совместной компании.
Так появилась «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан», которая на 100% принадлежит Минскому тракторному заводу. Ее возглавил Константин Анисимов, до этого руководивший представительством Белорусского металлургического завода в Москве.
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Минский тракторный завод (МТЗ) планирует организовать единую точку входа на российский рынок. Ею станет ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан».
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