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Около трети общественного транспорта планируют перевести на электричество

08.09.2020 17:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. В Беларуси планируется электрифицировать 30% всего городского пассажирского транспорта, сообщает министерство транспорта и коммуникаций страны.

Как уточнили в ведомстве, реализовать данный план намерены сначала в Минске и областных городах, а также в населенных пунктах с более 100 тысячами жителей. Каждый конкретный регион должен сам вырабатывать собственную транспортную стратегию.

Также и БЖД по мере экономических возможностей будет продолжать электрификацию основных участков.

При этом в министерстве назвали ряд технических и экономических факторов, которые сдерживают развитие подобного транспорта.

"К экономическим аспектам можно отнести уровень тарифов на электроэнергию и стоимость электротранспорта, а к техническим – развитие сети зарядных станций и проблему утилизации. Белорусские ученые и производители работают над решением этих проблемных вопросов при подготовке программного документа", - пояснил начальник управления научно-технической политики и информатизации Минтранса Юрий Дубина.

 
Теги: Минск
 
 
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Минтранс сейчас разрабатывает государственную программу до 2025 года, в которой прописано развитие электротранспорта.
 
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