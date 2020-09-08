Около трети общественного транспорта планируют перевести на электричество

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. В Беларуси планируется электрифицировать 30% всего городского пассажирского транспорта, сообщает министерство транспорта и коммуникаций страны.

Как уточнили в ведомстве, реализовать данный план намерены сначала в Минске и областных городах, а также в населенных пунктах с более 100 тысячами жителей. Каждый конкретный регион должен сам вырабатывать собственную транспортную стратегию.

Также и БЖД по мере экономических возможностей будет продолжать электрификацию основных участков.

При этом в министерстве назвали ряд технических и экономических факторов, которые сдерживают развитие подобного транспорта.

"К экономическим аспектам можно отнести уровень тарифов на электроэнергию и стоимость электротранспорта, а к техническим – развитие сети зарядных станций и проблему утилизации. Белорусские ученые и производители работают над решением этих проблемных вопросов при подготовке программного документа", - пояснил начальник управления научно-технической политики и информатизации Минтранса Юрий Дубина.