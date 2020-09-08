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Цена нефти Brent упала ниже $40 за баррель
08.09.2020 17:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Стоимость нефти марки Brent во вторник упала до минимума с июня – 40 долларов США за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:00 по минскому времени цена ноябрьских фьючерсов на смесь Brent снизилась на 5,1% – до 39,8 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на смесь WTI – на 7,6% – до 36,7 доллара.
Нефть Brent дешевеет пятую торговую сессию подряд на фоне роста опасений за спрос на сырье.
На падение стоимости "черного залота" во многом повлияло сообщение компании Saudi Aramco, в которой заявили, что для потребителей в Азии и США отпускные цены на октябрьскую нефть будут снижены.
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Нефть марки Brent дешевеет уже пятую торговую сессию подряд на фоне роста опасений за спрос на сырье.
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