Лукашенко: Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Беларусь

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ. Говорили о ситуации в стране, телеграм-каналах, задержании Марии Колесниковой и самом главном в жизни на сегодняшний день. Фрагменты беседы публикует RT в своем телеграм-канале.



Фото: president.gov.by

На интервью приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, сообщает пресс-служба президента Беларуси. Ранее сами журналисты рассказали , о чем говорил Лукашенко.

«Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу»

Журналисты задали вопрос Александру Лукашенко о ситуации с задержанием на границе члена Координационного совета Марии Колесниковой.

— Подробней я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только, что она и двое — не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие — они сегодня бежали в Украину. И у них документы, всё, было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше — участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами — не зря, наверное, туда поехали — 8−9 километров между ними. И там, в силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу. На ходу. Ну так они там втроем там были, кто ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский — украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули, — сказал Лукашенко.

По его словам, в Украине у Колесниковой живет кто-то из родственников.

— Якобы, у этой женщины сестра в Украине живет. Якобы — я вот точно не знаю, это мне сегодня рассказывали. Я говорю, почему именно в Украину, а не в Литву, не в Польшу, как обычно они едут — а говорят там кто-то из родственников. Не утверждаю. Поэтому я не все еще знаю. Поэтому ее задержали, а этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну — будем разбираться, что произошло.



Фото: president.gov.by

«Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия»

Лукашенко заявил, что протесты координируются через соцсети.

— Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным. Я его предупредил: этому противостоять нельзя.

Потому что — а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю — это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла — это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Убрать интернет и прочее… Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия, — заявил он.

«Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Беларусь»

Александр Лукашенко рассказал, почему не позволит сломить власть в стране и что для него самое главное в жизни.

— Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы, как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет? Поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, потому что дети не очень воспринимают: «Слушайте, дети, но не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к Нему, когда он меня позовет». Когда меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, может быть, но я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать. Вот чем я живу, и как изменилась эта страна, — сказал он и отметил, что ему обидно, что некоторые не помнят и не ценят, как было и как стало.

Он рассказал, что для него самое главное в жизни после всех событий.

— Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Ну… Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете, если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Беларусь. Я не хочу сказать, что она откатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко откатилась бы. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята — омоновцы и прочие-прочие — те, кто со мной рядом, вот она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать.



Фото: president.gov.by

«Я должен защитить то, что создано нашими руками»

Говорили о тех, кто голосовал за и против Лукашенко на президентских выборах.

— Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну, когда-то Он меня туда позовет. Но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, как Маргарита (Симоньян. — Прим. ред.) сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу, — заявил Лукашенко.