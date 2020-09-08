|
Лукашенко пожал руку российскому телеведущему, который много лет его высмеивал
08.09.2020 19:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 сентября Александр Лукашенко дал интервью руководителям трех российских телеканалов (Russia Today, Первый канал и «Россия 1») и радиостанции «Говорит Москва». Во встрече принимали участие посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и российский актер, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Роль последнего во встрече не до конца известна, но сама его фигура очень любопытная.
Тигран Кеосаян много лет ведет на телеканале НТВ программу «Международная пилорама». Довольно часто, особенно в период обострения белорусско-российских отношений, он высмеивает деятельность Александра Лукашенко. При этом Кеосаян отпускал остроты и в адрес ближайшего окружения Лукашенко, в частности сына Николая.
Кеосаян прибыл в Минск не один, а с женой Маргаритой Симоньян, которая является главным редактором Russia Today. Она принимала участие в интервью с Лукашенко.
У Кеосаяна и Симоньян есть свой бизнес — видеостудия и рекламные агентства. ФБК
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 сентября Александр Лукашенко дал интервью руководителям трех российских телеканалов (Russia Today, Первый канал и «Россия 1») и радиостанции «Говорит Москва». Во...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)