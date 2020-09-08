Лукашенко пожал руку российскому телеведущему, который много лет его высмеивал

Источник материала: Tut.by

8 сентября Александр Лукашенко дал интервью руководителям трех российских телеканалов (Russia Today, Первый канал и «Россия 1») и радиостанции «Говорит Москва». Во встрече принимали участие посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и российский актер, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Роль последнего во встрече не до конца известна, но сама его фигура очень любопытная.



Фото: president.gov.by

Тигран Кеосаян много лет ведет на телеканале НТВ программу «Международная пилорама». Довольно часто, особенно в период обострения белорусско-российских отношений, он высмеивает деятельность Александра Лукашенко. При этом Кеосаян отпускал остроты и в адрес ближайшего окружения Лукашенко, в частности сына Николая.

Кеосаян прибыл в Минск не один, а с женой Маргаритой Симоньян, которая является главным редактором Russia Today. Она принимала участие в интервью с Лукашенко.

У Кеосаяна и Симоньян есть свой бизнес — видеостудия и рекламные агентства. ФБК провело расследование и выяснило, что среди клиентов семейной пары были телеканалы, фонд «Сколково», «Аэрофлот», оргкомитет ЧМ по футболу, МВД. За три года они заработали в общей сложности 720 миллионов российских рублей.