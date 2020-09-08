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Члены Координационного совета Родненков и Кравцов - в Киеве. Они рассказали, как покинули Беларусь
08.09.2020 19:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Киеве. Вечером 8 сентября они дали пресс-конференцию, где рассказали, как покинули Беларусь. Трансляцию
Исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Марию Колесникову в Украину для "деэскалации" ситуации в стране.
(Будет дополнено)
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Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Киеве. Вечером 8 сентября они дали пресс-конференцию, где рассказали, как покинули...
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